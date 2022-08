Κόσμος

Πρόκληση Μπαχτσελί: Σταματήστε γιατί θα πάθετε χειρότερα από το 1922

Απίστευτες δηλώσεις έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/8) ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναφερόμενος στην τούρκικη προβοκάτσια.





Για ακόμα μία φορά, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προχώρησε σε προκλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις το μεσημέρι της Δευτέρας (29/8) αναφερόμενος στην τούρκικη προβοκάτσια με τους S-300.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μπαχτσελί τόνισε σε πολύ έντονο ύφος ότι η Ελλάδα «θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να σταματήσει άμεσα αυτή την τρέλα. Ειδάλλως θα ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα από όσα έγιναν στις 30 Αυγούστου 1922».

"Επιθυμία μου είναι η σημερινή κυβέρνηση που στοιχειώνει τον ελληνικό λαό να συνέλθει και να σταματήσει άμεσα να κυνηγάει την τρέλα. Διαφορετικά, το τίμημα που θα πληρώσουν θα είναι πολύ πιο βαρύ από την 30ή Αυγούστου 1922. Ένα τίμημα που μπορεί να εκδηλωθεί ως αναπόφευκτο γεγονός της ζωής και της ιστορίας.

Το ότι η Ελλάδα δοκιμάζει την υπομονή του έθνους μας στη Μεσόγειο και το Αιγαίο και να εντείνει τις παρενοχλήσεις της στον αέρα και στη στεριά αποτελεί ουσιαστικά μια ασύμμετρη αντανάκλαση του εκατοντάχρονου πόνου και του εφιάλτη που ζουν εδώ και 100 χρόνια.

Το κλείδωμα των τουρκικών μαχητικών που πετούν σε αποστολές μέσω του συστήματος αεράμυνας S-300 που σταθμεύει στο νησί της Κρήτης είναι μια εχθρική ενέργεια, μια προχωρημένη πρόκληση».

Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά από τις ΗΠΑ, που αντέδρασαν στο σύστημα αεράμυνας S-400 της Τουρκίας και εφάρμοσαν κυρώσεις, ενώ παραμένουν σιωπηλές απέναντι στο σύστημα αεράμυνας S-300 της Ελλάδας".

