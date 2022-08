Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό.

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

• Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου του νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος»,

• Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου,

• Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,

• Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα συλλογής αρχαιοτήτων του κυκλαδικού πολιτισμού»,

• Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο για το Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων,

• Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για την επιλογή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου,

• Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,

• Εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.

