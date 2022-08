Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Εγκρίθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Από πόσα μέλη θα απαρτίζεται η εξεταστική επιτροπή και ποια η προθεσμία της για να ολοκληρώσει τις εργασίες της.

Με 142 ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Αντίθετα, 157 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας δήλωσαν παρών.

Σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου της Βουλής η εξεταστική επιτροπή θα απαρτίζεται από 29 μελή κατά αναλογία της δύναμης των κομμάτων, δηλαδή 15 από τη ΝΔ, 8 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΠΑΣΟΚ, από έναν βουλευτή θα έχουν τα μικρότερα κόμματα και ένας ανεξάρτητος. Η προθεσμία της εξεταστικής για να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου είναι ένας μήνας.

Η πρόσκληση προς τα επιτελεία των κομμάτων είναι να υποδείξουν τα μέλη από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες που θα αναλάβουν καθήκοντα στην εξεταστική επιτροπή.

Περαιτέρω σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής η προθεσμία που δίνεται για την περαίωση των εργασιών της επιτροπής είναι ενός μήνα.

