Σάκκαρη - US Open: πήρε την πρόκριση στο δεύτερο γύρο

Παρά τις αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισε, η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε της Γερμανίδας Τατιάνα Μαρία.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε σε αρκετά σημεία της αναμέτρησής της με τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία (Νο. 85 στην παγκόσμια κατάταξη), ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-0), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του φετινού US Open!

Επιβλητική στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Σάκκαρη, δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να πάρει ούτε ένα game, δείχνοντας την ανωτερότητά της. Αρνητικό για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια τα πολλά χαμένα πρώτα σερβίς (38/74) και τα 8 διπλά λάθη.

Μουδιασμένη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μαρία, με τη Γερμανίδα να κάνει το break και να προηγείται με 4-1. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Σάκκαρη αντέδρασε και πήρε κεφάλι στο σκορ με 5-4 και πήρε το πέμπτο συνεχόμενο game της για να προηγηθεί με 1-0 στα σετ.

Η Τατιάνα Μαρία εκμεταλλεύθηκε τα κακά σερβίς της Σάκκαρη και επικράτησε με 6-3 στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, ενώ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν καταιγιστική στο τελευταίο και καθοριστικό σετ, στο οποίο δεν έχασε ούτε game, παίρνοντας έτσι την πολυπόθητη νίκη.

