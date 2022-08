Οικονομία

La Repubblica: Πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου θα ζητήσει η Γερμανία

Η ιταλική εφημερίδα για το φυσικό αέριο λίγο πριν από τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η γερμανική κυβέρνηση δείχνει να αλλάζει στάση σε ό,τι αφορά την επιβολή ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο. «Συγκρατημένη αισιοδοξία στην κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι. Στο Βερολίνο κάτι κινείται και, σε ό,τι αφορά το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, υπάρχει μια ουσιαστική, θετική διάθεση», γράφει η εφημερίδα της Ρώμης, στην διαδικτυακή της έκδοση.

Προσθέτει, δε, ότι «το μήνυμα έφτασε στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, το Παλάτσο Κίτζι, από την Καγκελαρία και θα πρέπει να βρει επιβεβαίωση, βέβαια, στην φάση λήψης συγκριμένων αποφάσεων».

Η La Repubblica υπογραμμίζει, τέλος, ότι «όλα θα επαληθευθούν στις 9 Σεπτεμβρίου, στην έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

