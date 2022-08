Κόσμος

Πλημμύρες στο Πακιστάν: Έκκληση του ΟΗΕ μετά την καταστροφή (εικόνες)

Από τους χειρότερους μουσώνες των τελευταίων ετών βίωσε το Πακιστάν. Χιλιάδες νεκροί και ανυπολόγιστες ζημιές, με την επισιτιστική κρίση στον ορίζοντα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και η πακιστανική κυβέρνηση θα απευθύνουν επίσημα αύριο, Τρίτη, στον ΟΗΕ έκκληση για δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση έκτακτης βοήθειας στο Πακιστάν, το οποίο σάρωσαν πρωτοφανείς πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Δεκάδες εκατομμύρια Πακιστανοί δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις χειρότερες βροχές του μουσώνα των τριών τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 1.136 ανθρώπων, παρέσυραν αναρίθμητα σπίτια και κατέστρεψαν γεωργικές εκτάσεις ζωτικής σημασίας που επηρεάζουν 33 εκατομμύρια ανθρώπους.

Και "η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, με τις βροχές να συνεχίζονται" δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίτς, εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες σε ενημέρωση του Τύπου.

Στην πλαίσιο αυτό "μαζί με την κυβέρνηση, προβλέπουμε μια επείγουσα έκκληση για 160 εκατομμύρια δολάρια για δραστηριότητες έκτακτης βοήθειας", δήλωσε διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει αύριο.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη κινητοποιήσει 7 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως ανακατευθύνοντας χρήματα από άλλα προγράμματα για να χρηματοδοτήσει τις πιο επείγουσες ανάγκες", "τρόφιμα, νερό, ιατρικό υλικό, μητρική υγεία, στέγη...", διευκρίνισε. Και 3 επιπλέον εκατομμύρια που αποδεσμεύτηκαν από το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Πακιστανός υπουργός Οικονομικών Μιφτάχ Ισμαήλ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα εξετάσει τον ενδεχόμενο να εισάγει λαχανικά από τον υπ' αριθμόν ένα αντίπαλό της, την Ινδία, προκειμένου να μετριάσει τις συνέπειες από τις πλημμύρες, καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πολύ.

"Μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εισαγωγής λαχανικών από την Ινδία", δήλωσε ο υπουργός στο τοπικό δίκτυο Geo News TV

Η Τουρκία και το Ιράν μπορούν επίσης να είναι άλλες επιλογές, δήλωσε.

Η κινητοποίηση του ΟΗΕ ανακοινώθηκε την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε την επανεκκίνηση ενός δανείου διάσωσης για το Πακιστάν, καθώς το ένα τρίτο της χώρας αντιμετωπίζει τις χειρότερες βροχοπτώσεις του μουσώνα ενώ ήδη μαστίζεται από σοβαρή οικονομική κρίση, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών.

"Αναμένεται να λάβουμε την 7η δόση και την 8η δόση του 1,7 δισεκ. δολαρίων", δήλωσε ο Μιφτάχ Ισμαήλ σε μήνυμά του στο Twitter.

Πολλά αντιλαϊκά μέτρα αποφασίστηκαν τους τελευταίους μήνες από την κυβέρνηση του Σαμπάζ Σαρίφ που ανήλθε στην εξουσία τον Απρίλιο. Μεταξύ αυτών, η αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά περισσότερο από 50% και η θέσπιση υπερφόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων.

Το Ισλαμαμπάντ έχει λάβει επί του παρόντος 3 δισεκ. δολάρια που προβλέπονται σε αυτό το πρόγραμμα δανείων και θέλει την επιμήκυνσή του έως τον Ιούνιο του 2023.

