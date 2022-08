Κόσμος

ΗΠΑ - Τραμπ: Γερουσιαστής προειδοποιεί για “ταραχές στους δρόμους” αν ασκηθεί δίωξη

O Γκρέιαμ τόνισε πως για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους, δεν χωράει αμφιβολία πως εκτυλίσσεται προσπάθεια εισαγγελικών λειτουργών να εξοντώσουν πολιτικά τον μεγιστάνα των ακινήτων.



Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ προειδοποίησε πως θα ξεσπάσουν «ταραχές στους δρόμους» των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εάν απαγγελθούν κατηγορίες από τη δικαιοσύνη στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν προσπαθήσουν να προσαγάγουν σε δίκη τον πρόεδρο Τραμπ (...) κυριολεκτικά θα έχουμε ταραχές στους δρόμους», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που εκπροσωπεί τη Νότια Καρολίνα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Ανησυχώ για τη χώρα».

Παρότι τα ενοχοποιητικά στοιχεία για τον πρώην πρόεδρο είναι πλέον βουνό, ο γερουσιαστής του GOP τόνισε πως για τους περισσότερους Ρεπουμπλικάνους, δεν χωράει αμφιβολία πως εκτυλίσσεται προσπάθεια εισαγγελικών λειτουργών προσκείμενων στους Δημοκρατικούς να εξοντώσουν πολιτικά τον μεγιστάνα των ακινήτων.

«Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου εμού του ιδίου, πιστεύουμε πως σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, το ζήτημα δεν είναι ο νόμος. Το ζήτημα είναι να τον τσακίσουν» πολιτικά, επέμεινε.

Ο κ. Γκρέιαμ, όπως και άλλα κορυφαία στελέχη της παράταξης, διέκοψε για βραχύ χρονικό διάστημα τις σχέσεις του με τον πρώην πρόεδρο μετά την επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021. Ο γερουσιαστής, που ενίοτε παίζει γκολφ με τον επιχειρηματία, είχε μάλιστα πει πως η σχέση τους «τέλειωσε».

Όμως, μέσα σε μερικές εβδομάδες, πρόβαλε δικαιολογίες για τα πεπραγμένα του Ντόναλντ Τραμπ και ξανανέβηκε στο τρένο του κινήματος MAGA, σημειώνεται σε ρεπορτάζ της New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο κ. Γκρέιαμ πολεμά το τρέχον διάστημα κλήτευση να καταθέσει ενώπιον σώματος ενόρκων στην Τζόρτζια για την προσπάθεια του κ. Τραμπ να αναγκάσει πολιτειακούς αξιωματούχους να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν έχασε από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία αυτή.

Συνεχίζει να υπερασπίζεται τον πρώην πρόεδρο παρότι βρέθηκαν κούτες με διαβαθμισμένα έγγραφα, ακόμα και άκρως απόρρητα, στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) διενεργεί έρευνα σε βάρος του κ. Τραμπ διότι πήρε μαζί του διαβαθμισμένα έγγραφα όταν εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο και δεν τα επέστρεψε παρότι του ζητήθηκε ακόμη και με κλήτευση.

Όπως και ορισμένα άλλα στελέχη της παράταξης, ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ επικαλέστηκε το σίριαλ με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Χίλαρι Κλίντον όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών για να επιχειρηματολογήσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να διωχθεί δυνάμει του Νόμου περί Κατασκοπείας ή για παρακώλυση της δικαιοσύνης. «Η Χίλαρι Κλίντον είχε στήσει σέρβερ στο υπόγειό της», πέταξε, χωρίς να αναφέρει πως το υπουργείο Δικαιοσύνης διενήργησε έρευνα σε βάρος της πρώην πρώτης κυρίας και ΥΠΕΞ προτού αποφασίσει να μην της ασκηθεί δίωξη.

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί —η πλειοψηφία των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων— πιστεύουν ως ακόμη και σήμερα τη θεωρία πως η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα νοθείας, παρότι δεν υπάρχει καμιά απόδειξη γι’ αυτό.