Υγεία - Περιβάλλον

Ασλανίδης - Καταγγελία: Έδεσαν και χτύπησαν τον πατέρα μου στο νοσοκομείο γιατί σηκώθηκε να φορέσει την πιτζάμα του (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος μίλησε στον ΑΝΤ1 μετά την καταγγελία του για περιστατικό κακοποίησης του πατέρα του στο νοσοκομείο "Παπαγεωργίου".



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης σχετικά με την καταγγελία που έκανε για τον πατέρα του, ο οποίος όπως υποστηρίζει έπεσε θύμα κακοποίησης, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Όπως είπε ο κ. Ασλανίδης ο πατέρας του είναι 98 χρονών και είναι πολύ ήσυχος. Το μόνο που ζήτησε, όπως περιέγραψε, από τις νοσοκόμες ήταν να φορέσει την πιτζάμα γιατί τον είχαν γυμνό από τη μέση και κάτω και κρύωνε. Σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, οι νοσοκόμες δεν του έδωσαν σημασία και αυτός σηκώθηκε από το κρεβάτι του για να την πάρει από την τσάντα του και να τη φορέσει. Μόλις επέστρεψε στο κρεβάτι του, εμφανίστηκαν δυο νοσοκόμες οι οποίες τοποθέτησαν κάγκελα στο κρεβάτι του και τον έδεσαν.

Τότε όπως είπε ο πατέρας του αντέδρασε και μια από τις νοσοκόμες, όπως ανέφερε άρχισε να γρονθοκοπεί τον πατέρα του.

Ο ίδιος επικοινώνησε το πρωί της επόμενης μέρας και μίλησε με μια νοσοκόμα η οποία μου είπε ότι ο πατέρας του φώναζε όλη τη νύχτα. Τότε πήγε στο νοσοκομείο για να δει τι έχει συμβεί, με τον πατέρα του να του περιγράφει τα όσα, όπως υποστηρίζει, υπέστη από την νοσοκόμα.

Ο ίδιος υπέγραψε και πήρε τον πατέρα του από το νοσοκομείο. Όπως είπε ο πατέρας του τώρα είναι καλά αλλά είναι σοκαρισμένος.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»: