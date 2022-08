Κοινωνία

Δήμαρχος Πύργου - bullying: “πουλούσαν προστασία” σε μαγαζιά τα παιδιά που χαστούκισαν τον ανήλικο (βίντεο)

Απίστευτες καταγγελίες από τον Δήμαρχο Πύργου στον ΑΝΤ1 για την δράση των παιδιών που φαίνονται σε βίντεο να χαστουκίζουν ανήλικο.



Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στον Πύργο έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό bullying, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, αυτή την φορά σε βάρος ενός ανήλικου από δύο παιδιά, τα οποία φαίνονται να χτυπούν με χαστούκια έναν άλλο ανήλικο, κοντά στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή, η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη με το νέο περιστατικό, ενώ οι γονείς του παιδιού που υπέστη το bullying είναι σοκαρισμένοι.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Πύργου, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», προχώρησε σε απίστευτες καταγγελίες σχετικά με την δράση των νεαρών στην περιοχή του Πύργου. Ο ίδιος έκανε λόγο για συμμορία, ενώ κατήγγειλε ότι τα ίδια άτομα στο παρελθόν προσπάθησαν να «πουλήσουν προστασία» σε μαγαζιά.

Μάλιστα, όπως είπε ορισμένα από αυτά τα παιδιά έχουν και ποινικό παρελθόν.

Αποκάλυψε ακόμα ότι ίδια άτομα, που έκαναν τον bullying στον ανήλικο, στο παρελθόν είχαν κάψει την έδρα στο σχολείο που πήγαιναν, καθώς και ότι έχουν χτυπήσει κι άλλα παιδιά, «έχουν απειλήσει και με μαχαίρια», είπε, σημειώνοντας πως δεν είναι μια απλή περίπτωση bullying.

«Είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κατ’ εξακολούθηση αυτό που κάνουν οι νεαροί», τόνισε ο κ. Αντωνακόπουλος.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»: