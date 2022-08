Κοινωνία

Ιωάννινα - Κακοποίηση γαϊδάρου: “Ο αντιδήμαρχος σταμάτησε γιατί τον τραβούσαν βίντεο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρές αντιδράσεις για το περιστατικό με την κακοποίηση του γαϊδάρου. Υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες για τον αντιδήμαρχο Ζίτσας, σύμφωνα με Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής.



Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον αντιδήμαρχο Ζίτσας στα Ιωάννινα που έσερνε ένα γάιδαρο με το αγροτικό. Με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζίτσας Ιωαννίνων Σπύρος Πάικας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» είπε ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχουν υπάρξει καταγγελίες και στο παρελθόν για τον στάβλο του. Όπως είπε υπήρξαν και έγγραφες καταγγελίες, οι οποίες όπως φαίνεται δεν αξιοποιήθηκαν κατάλληλα.

«Ο πρόεδρος στις 11 Ιουλίου έχει καταθέσει έγγραφη αναφορά στον Δήμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάικας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Κοινότητας Βαγενίτι Ιωαννίνων Βασίλης Γκάνας, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πολλά ζώα και δημιουργούνται πολλά προβλήματα, αφού είναι ανεξέλεγκτα, με τον στάβλο να βρίσκεται σχεδόν μέσα στον οικισμό.

Σχετικά με το περιστατικό, ο κ. Γκάνας είπε ότι ο γάιδαρος είχε πάει στο διπλανό χωριό, ο αντιδήμαρχος Ζίτσας ενημερώθηκε και πήγε να πάρει το ζώο. Όπως είπε έδεσε τον γάιδαρο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Γκάνα, πέρασε μπροστά από την πλατεία και τον είδαν κάτοικοι και μικρά παιδιά. Όπως είπε ο ίδιος συνέχισε απτόητος και τελικά σταμάτησε όταν είδε ότι κάποιοι τον βιντεοσκοπούν.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του αντιδημάρχου Ζίτσας Δημήτρης Δήμου, επέμεινε στο ότι το συμβάν ήταν ατύχημα, καθώς και ότι ο γάιδαρος προηγουμένως είχε δεχθεί επίθεση από λύκο ή άλλο άγριο ζώο

«Η θέση του εντολέα μου είναι ότι το ανέβασε στην καρότσα και στην συνέχεια έπεσε, με αποτέλεσμα το ζώο να συρθεί», είπε ο κ. Δήμου.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»: