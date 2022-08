Πολιτική

Σχολεία - Κόπτσης: το ολοήμερο σχολείο θα είναι πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό

Πρόσκληση στους γονείς να αγκαλιάσουν τον θεσμό, που θα εμπλουτιστεί με σειρά δραστηριοτήτων, έκανε ο ΓΓ του Υπ. Παιδείας. Τι είπε για το διευρυμένο ωράριο.

Για την επερχόμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς και τις αλλαγές που θα ισχύσουν στην λειτουργία των σχολείων μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Αλέξανδρος Κόπτσης, λέγοντας πως στόχος είναι να αλλάξει η κουλτούρα στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε όσα προσφέρει το σχολείο στα παιδιά.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρθηκε στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου σχολείου, χαρακτηρίζοντας το ως «μεγάλη καινοτομία».

«Παροτρύνουμε και ενθαρρύνουμε τους γονείς να συμμετέχουν στην προσπάθεια που γίνεται για να αναβαθμίσουμε το ολοήμερο σχολείο», είπε ο κ. Κόπτσης, καλώντας τους γονείς «να στείλουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλές δράσεις που θα ωφελήσουν τα παιδιά και θα το κάνουν χρήσιμο και αποτελεσματικό το ολοήμερο σχολείο».

Από τον Σεπτέμβριο, στο 50% των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου ανά την Ελλάδα, θα ισχύσει διευρυμένο ωράριο και αντί για τις 1600 που ίσχυε πέρσι, τα τμήματα θα λειτουργούν έως τις 17:30, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο και οι εργαζόμενοι γονείς.

«Θέλει προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε το σχολείο, προσπάθεια και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς», επεσήμανε ο κ. Κόπτσης, κάνοντας αναφορά και στα νέα μέτρα στα σχολεία και λέγοντας πως «έχουμε εισαγάγει θεσμούς στα σχολεία, όπως οι μέντορες, ώστε να βοηθιούνται και οι εκπαιδευτικοί».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην έναρξη των εγγραφών στα ΑΕΙ και στο πρόβλημα που υπάρχει με την εύρεση φοιτητικής στέγης με λογικά ενοίκια.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Κόπτσης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

