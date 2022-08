Life

Αλόννησος: Ο πρώτος υποβρύχιος πολιτικός γάμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στο μαγευτικό βυθό της Αλοννήσου.



Στην Αλόννησο τελέστηκε ο πρώτος οργανωμένος υποβρύχιος πολιτικός γάμος, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Δήμου

Ο Πέτρος και η Μυρτώ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στο μαγευτικό βυθό της Αλοννήσου. Το ζευγάρι πάντρεψε ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης που είχε λάβει δίπλωμα κατάδυσης προκειμένου να τελεί γάμους κάτω από τα γαλαζοπράσινα νερά του νησιού. Παρόντες στον βυθό ήταν οι δύο κουμπάρες, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Μαρία Αγάλλου που ανέλαβε τη γαμήλια διοργάνωση, καθώς και τρεις εκπαιδευτές καταδύσεων που εθελοντικά παρείχε το καταδυτικό κέντρο Triton Dive Centre.

Όλο το τελετουργικό τηρήθηκε κατά γράμμα μέσω της χρήσης ειδικών αδιάβροχων επιφανειών με όλα τα διαδικαστικά του πολιτικού γάμου καθώς και τα λόγια των νεόνυμφων, οι οποίοι και αφαίρεσαν προς στιγμήν τις μάσκες μετά την ανταλλαγή των όρκων για το πρώτο τους γαμήλιο φιλί.

Χειριστής υποβρύχιας κάμερας βιντεοσκοπούσε το γάμο που μεταδόθηκε live stream σε μεγάλη οθόνη που είχε τοποθετηθεί στον γιαλό για τους προσκεκλημένους, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω κινητού.

«Είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν στο βυθό κατά τη διάρκεια του γάμου. Μέσα σε ιδανικές συνθήκες γαλήνης που προσφέρει η υποθαλάσσια φύση, ο χρόνος σταματά και η στιγμή αυτή ανήκει αποκλειστικά στο ζευγάρι», δήλωσε ο δήμαρχος Αλοννήσου μετά την τελετή. Είχε προηγηθεί κάλεσμα του Δήμου Αλοννήσου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για την οργάνωση υποβρύχιων γάμων που αμέσως προκάλεσε το ενδιαφέρον ζευγαριών. «Στόχος μας είναι να "ανοίξουμε" μια νέα αγορά για την Ελλάδα και το νησί.

«Η Αλόννησος εξελίσσεται σε έναν διεθνή καταδυτικό προορισμό που φέτος επέλεξαν εκατοντάδες αυτοδύτες από όλο τον κόσμο. Γενικά, το νησί σημείωσε πολύ υψηλές πληρότητες σε όλη τη θερινή σεζόν που έφτασαν μέχρι το 100% για τον Αύγουστο, ενώ η τουριστική κίνηση θα συνεχιστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου», συμπλήρωσε ο κ. Βαφίνης.