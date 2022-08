Πολιτική

Κορονοϊός - Γκάγκα: σύσταση να κάνουμε όλοι προφυλακτικό εμβόλιο

Τι απάντησε στην καταγγελία περί κακοποίησης υπερήλικα ασθενούς, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η ελλιπής ενημέρωση για τον “Προσωπικό Γιατρό” και οι προσλήψεις στην Υγεία.

Απάντηση στις καταγγελίες που έκανε δημοσιογράφος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», κάνοντας λόγο για κακοποίηση του πατέρα του, στην διάρκεια νοσηλείας του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, απάντησε η Υφυπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας λίγη ώρα αργότερα στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ένας άνθρωπος σε τέτοια ηλικία αποπροσανατολίζεται όταν αλλάζει περιβάλλον και είναι ανήσυχος», επεσήμανε η κ. Γκάγκα, λέγοντας πως ο ηλικιωμένος είχε αιματουρία και λόγω αυτού είχε διάφορους καθετήρες.

«Φορούσε, κατά πάγια τακτική, μια ρόμπα που ήταν ανοιχτή στο κάτω μέρος, προκειμένου να γίνονται με ευκολία οι πλύσεις. Επειδή ο άρρωστος ήταν ανήσυχος και προκειμένου να μην βγάλει τους καθετήρες, δέθηκαν τα χέρια του με κάποιους ιμάντες», είπε η Υφυπουργός Υγείας, κάνοντας λόγο για συνήθη πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις, επισημαίνοντας ως λάθος στην όλη υπόθεση την ελλιπή ενημέρωση που είχε η οικογένεια του ασθενούς.

Όπως είπε η κ. Γκάγκα, «έπρεπε η Διοίκηση του Νοσοκομείου να έχει ενημερώσει την οικογένεια του ασθενούς ότι ήταν ανήσυχος».

Για τον κορονοϊό και τα εμβόλια

Στο ερώτημα που έθεσαν οι Νίκος Ρογκάκος και Γιώργος Γρηγοριάδης, σχετικά με το ποιοι πρέπει να κάνουν αναμνηστική δόση εμβολίου για τον κορονοϊό, η Μίνα Γκάκα απάντησε πως «η σύσταση είναι πως πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όσοι είναι άνω των 60 ετών και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση θα είναι να κάνουμε όλοι προφυλακτικό εμβόλιο, καθώς το φθινόπωρο αρχίζουμε να συγχρωτιζόμαστε σε κλειστούς χώρους».

«Στην Ελλάδα, τα κρούσματα που έχουν αναφερθεί μαζί με τους εμβολιασμούς που έχουν γίνει (σημ: είναι αθροιστικά πάνω από 11 εκατομμύρια), δείχνουν ότι ουσιαστικά είμαστε όλοι ανοσοποιημένοι, αλλά είναι καλό να είμαστε προφυλαγμένοι με ακόμη μια δόση εμβολίου», είπε η Υφυπουργός Υγείας.

Η κ. Γκάγκα αναφέρθηκε και στις κινήσεις αύξησης του προσωπικού του ΕΣΥ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως 12.000 γιατροί ενίσχυσαν τα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας, ενώ για 4.000 θέσεις νοσηλευτών έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και πρόκειται να ενισχύσουν άμεσα τις δομές υγείας, ενώ ανέφερε πως επίκεινται και άλλες προσλήψεις.

Περισσότερη ενημέρωση για τον «Προσωπικό Γιατρό»

Οι γιατροί δεν έχουν ενημερωθεί σωστά για τον θεσμό του «Προσωπικού Γιατρού», εκτίμησε η κ. Γκάγκα, λέγοντας πως αυτό το αντελήφθη και από πρόσφατες συζητήσεις της για το θέμα.

«Πρέπει να γίνει ακόμη καλύτερη ενημέρωση στους γιατρούς, γιατί υπάρχει μια ασάφεια στο τι έχουν καταλάβει οι γιατροί. Το μέτρο αφορά πολλές ειδικότητες. Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει αν δεν θέλει να έχει 2.000 ασθενείς, να επιλέξει πόσες ώρες θα δουλεύει, αν θέλει να δουλεύει πχ. τρεις ώρες», είπε η κ. Γκάγκα.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στην ανάγκη παρεμβάσεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, «εκεί όπου ο άρρωστος πονάει περισσότερο», όπως είπε.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», με την συνέντευξη της Μίνας Γκάγκα:

