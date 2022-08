Κοινωνία

Ιωάννινα: “Το γαϊδουράκι θα μεταφερθεί στην Αττική - Έχει βαθιά τραύματα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Κι.Δι.Ζω Ιωαννίνων, με ανάρτησή της στα social media, αναφέρθηκε στο γαϊδουράκι που κακοποιήθηκε στην Ζίτσα.



Στο γαϊδουράκι που κακοποιήθηκε, στην Ζίτσα Ιωαννίνων, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Κι.Δι.Ζω Ιωαννίνων, Ευαγγελία Κρυστάλλη.

Οπως λέει σε ανάρτησή της το ζώο έχει σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, έχει εκτεταμένα και βαθιά τραύματα στο στέρνο από το σύρσιμο καθώς και σε όλο τον κορμό και τα άκρα. Ενώ, έχει σοβαρό κάταγμα στο ένα του πόδι. Όπως σημειώνει, για όλα αυτά λαμβάνει διπλή αντιβίωση. «Το γαϊδουράκι σύντομα θα μεταφερθεί στα Μέγαρα Αττικής όπου θα λάβει όλη την φροντίδα που του αξίζει», αναφέρει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ευαγγελίας Κρυστάλλη:

"Ενημέρωση για το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα το Σάββατο το απόγευμα στο χωριό Γραμμένο του δήμου Ζίτσας. Ράγισε η καρδιά μας στη θέα ενός ανημπορου ζώου ξαπλωμένο στα άχυρα.

Το γαϊδουράκι ζει με σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, Εχει εκτεταμενα κ βαθιά τραύματα στο στερνο από το συρσιμο ,καθως κ σε όλο τον κορμό κ τα άκρα,και ενα πόδι με άσχημο κάταγμα. Για όλα αυτά τα τραύματα λαμβάνει διπλή αντιβίωση κ παυσίπονα.

Είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρους για να γίνει το καλυτερο για το άτυχο ζώο..Επι πλέον δε. Έχει επιβεβαιωθεί από ιππίατρο πως οι πληγές που έχει στις φωτογραφίες (πληγές /εγκαυματα) όπως και το γαιδουρακι είναι ίδιες με αυτές του ζώου που συρθηκε.

Δεύτερον τα σπλάχνα που βρέθηκαν ΔΕΝ έχουν καμία σχέση ούτε με αυτό το γαιδουρακι ούτε με κανένα ιπποειδες. Έχει γίνει επιβεβαίωση από κτηνίατρο και ιππιατρο .

Έχει κατατεθεί αίτημα για αφαίρεση και με το καλό το γαιδουρακι θα μεταφερθεί το συντομότερο δυνατόν στα Μέγαρα Αττικής όπου κ θα λάβει όλη την φροντίδα που του αξίζει.

Τέλος επικοινωνησαμε με ιατροδικαστη και μας ενημερωσαν πως να πάρουμε δείγμα DNA από τα αίματα στην άσφαλτο και απο το γαιδουρακι για να είμαστε 1000% σίγουροι.

Ευχαριστουμε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν για αυτό το πλασμα! Ευχαριστούμε όλο αυτό τον κόσμο που βρίσκεται ηθικά στο πλευρό μας! Αυτο εχει ανεκτίμητη αξία για ολους μας."

“Ο αντιδήμαρχος σταμάτησε γιατί τον τραβούσαν βίντεο”

Εν τω μεταξύ, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζίτσας Ιωαννίνων Σπύρος Πάικας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» είπε ότι για τον αντιδήμαρχο, ο οποίος με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το περιστατικό, έχουν υπάρξει καταγγελίες και στο παρελθόν για τον στάβλο του. Όπως είπε υπήρξαν και έγγραφες καταγγελίες, οι οποίες όπως φαίνεται δεν αξιοποιήθηκαν κατάλληλα. «Ο πρόεδρος στις 11 Ιουλίου έχει καταθέσει έγγραφη αναφορά στον Δήμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάικας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Κοινότητας Βαγενίτι Ιωαννίνων Βασίλης Γκάνας, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πολλά ζώα και δημιουργούνται πολλά προβλήματα, αφού είναι ανεξέλεγκτα, με τον στάβλο να βρίσκεται σχεδόν μέσα στον οικισμό. Σχετικά με το περιστατικό, ο κ. Γκάνας είπε ότι ο γάιδαρος είχε πάει στο διπλανό χωριό, ο αντιδήμαρχος Ζίτσας ενημερώθηκε και πήγε να πάρει το ζώο. Όπως είπε έδεσε τον γάιδαρο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Γκάνα, πέρασε μπροστά από την πλατεία και τον είδαν κάτοικοι και μικρά παιδιά. Όπως είπε ο ίδιος συνέχισε απτόητος και τελικά σταμάτησε όταν είδε ότι κάποιοι τον βιντεοσκοπούν.