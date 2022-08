Γκράφιτι στην Στοά του Αττάλου: εικόνες ντροπής για εβδομάδες στην Αρχαία Αγορά (βίντεο)

Πολιτισμός

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως, η “παρέμβαση” των ανεγκέφαλων, παραμένει για πολλές ημέρες “ανεξίτηλη”, πάνω στο κτήριο, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, ιδίως εν μέσω της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Εικόνες ντροπής από την Στοά του Αττάλου, που ταξιδεύουν σε όλα τα μέρη του πλανήτη, καθώς απαθανατίζονται καθημερινά από τουρίστες, που κατακλύζουν τις τελευταίες εβδομάδες την Αθήνα, παρουσίασε η εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Άγνωστοι, εδώ και τουλάχιστον 25 ημέρες, σύμφωνα με ανθρώπους που ζουν κι εργάζονται στην περιοχή, έκαναν γκράφιτι πάνω στο κτήριο της Στοάς του Αττάλου, στην πλευρά του προς την οδό Αδριανού, στο Μοναστηράκι, δίπλα στις γραμμές του Ηλεκτρικού.

Από την περιοχή διέρχονται χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πρωτεύουσας καθημερινά, που αντικρίζουν το αν μη τι άλλο παράταιρο θέαμα του γκράφιτι.

Ωστόσο φαίνεται πως ουδείς εκ των αρμοδίων έχει ενεργοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να σβήσει τις παραστάσεις που με σπρέι χρωμάτισαν οι ανεγκέφαλοι στον τοίχο της Στοάς του Αττάλου, προφανώς σε ώρα που δεν λειτουργούσε ο ΗΣΑΠ.

Πληροφορίες από περιοίκους αναφέρουν πως η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει ενημερωθεί, μετά από οχλήσεις πολιτών, αλλά η διαδικασία καθαρισμού καθυστερεί, δυσφημίζοντας την χώρα μας στα πέρατα του κόσμου.

