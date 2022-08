Κοινωνία

Σύλληψη φυγόποινου για απάτες και πλαστογραφία

Πώς ο φυγόποινος, ο οποίος είχε ιδρύσει εταιρεία, εξαπατούσε τράπεζες.



Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 29ης Αυγούστου στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 68χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16 ετών για τα αδικήματα της απάτης κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και της πλαστογραφίας με χρήση κατ’ εξακολούθηση.

Ο φυγόποινος κατά το παρελθόν είχε ιδρύσει εταιρεία και καταρτίζοντας και χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, εξαπάτησε τα συνεργαζόμενα με την εν λόγω εταιρεία πιστωτικά ιδρύματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον -350.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

