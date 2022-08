Παράξενα

Ρόδος: Φοιτητής ενεπλάκη εν αγνοία του σε διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Πώς ο 20χρονος φοιτητής μπέχτηκε χωρίς να το καταλάβει. Τι είπε στους αστυνομικούς.



Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά την απολογία τους με ομόφωνη απόφαση της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, ένας 20χρονος Ροδίτης, φοιτητής και ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος Αφάντου, που συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου για διακίνηση ναρκωτικών.



Ο ημεδαπός αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 500 ευρώ και ο Αλβανός με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.



Το ιστορικό της υπόθεσης

Μετά από έλεγχο δεμάτων και κιβωτίων σε εταιρεία ταχυμεταφορών ο αστυνομικός σκύλος ανιχνευτής ναρκωτικών «Swartz» εντόπισε ουσίες σε ένα σακ βουαγιάζ. Το δέμα τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση και περί ώραν 11.20 του Σαββάτου εμφανίστηκε ο πρώτος και παρέλαβε τον σάκο. Ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε ακατέργαστη κάνναβη βάρους 39,6 γραμμαρίων, μια συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 9,2 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο ημεδαπός συνεργαζόμενος με τους αστυνομικούς ανέφερε ότι παρέλαβε τον σάκο για λογαριασμό του Αλβανού, που ήταν και ο τελικός παραλήπτης. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα του παρέδιδε τον σάκο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της Λίνδου. Στήθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης και όταν εμφανίστηκε ο Αλβανός να παραλάβει τον σάκο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.





Πιο συγκεκριμένα, ο Αλβανός καθώς πλησίασε ο ημεδαπός στη Λίνδο του τηλεφώνησε για να τον ρωτήσει αν παρέλαβε τον σάκο. Ο ημεδαπός απάντησε θετικά και τότε ο Αλβανός του είπε να τον αφήσει στο αμάξι του για να τον πάρει όταν σχολάσει από την εργασία του.

Ο Αλβανός ομολόγησε ότι ήταν ο τελικός παραλήπτης των ναρκωτικών και ότι έστειλε τον ημεδαπό για να τον παραλάβει χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο του σάκου.



Ο ημεδαπός, φοιτητής στην Βουλγαρία, γνώρισε ειδικότερα τον Αλβανό στη Λίνδο και εκείνος του ζήτησε να παραλάβει από την μεταφορική εταιρεία έναν σάκο που περιείχε ρούχα. Ο ημεδαπός, όπως υποστήριξε, δέχτηκε γιατί ο Αλβανός διαμένει στ’ Αφάντου και εκείνος στην Ρόδο και δεν του ήταν δύσκολο να τον εξυπηρετήσει. Τόνισε εξάλλου ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών και δεν έχει καμία σχέση με ουσίες.



Ο Αλβανός από την άλλη ισχυρίστηκε ότι είχε κρύψει τα ναρκωτικά που είχε αγοράσει από έναν άγνωστο στην Ομόνοια της Αθήνας στον σάκο με τα ρούχα και είπε στην αδελφή του να του στείλει το σακ βουαγιάζ στην Ρόδο. Ζήτησε από τον προϊστάμενο της εργασίας του να του δώσει άδεια για μια ώρα για να παραλάβει τον σάκο, αλλά επειδή δεν υπήρχε άτομο να τον αντικαταστήσει παρακάλεσε τον ημεδαπό να τον εξυπηρετήσει.



Χθες ενώπιον της Ανακρίτριας Υπηρεσίας ο Αλβανός δήλωσε εξαρτημένος από την κοκαΐνη υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του με τα ναρκωτικά ξεκίνησε από τα 17 του χρόνια στις γειτονιές του Βοτανικού. Στα τελευταία 10 έτη, όπως είπε, χρειάζεται γύρω στο μισό γραμμάριο κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα ενώ προκειμένου να περιορίσει τη χρήση κοκαΐνης κάνει χρήση χασίς και αντικαταθλιπτικών σκευασμάτων τα οποία του συνταγογραφούνται.



Ο ημεδαπός επανέλαβε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικά και ότι εν αγνοία του για το περιεχόμενο του σάκου πήγε να εξυπηρετήσει τον γνωστό του.

Πηγή: dimokratiki.gr