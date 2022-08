Οικονομία

Βόσπορος: Αιφνιδιαστική αύξηση 406% στα τέλη διέλευσης

Αντιδράσεις από εφοπλιστές σε όλον τον κόσμο, προκαλεί η κίνηση της Τουρκίας, που θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες στις τιμές αγαθών.

Ανατιμήσεις - φωτιά σε εμπορεύματα και καύσιμα, που μεταφέρονται με πλοία μέσω του Βοσπόρου, αναμένεται να προκαλέσει η απόφαση των τουρκικών λιμενικών αρχών για αύξηση κατά 406% των τελών διέλευσης, από τις 7 Οκτωβρίου του 2022.

Ήδη η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) έχει ζητήσει με επιστολή της την παρέμβαση των υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας προς τις τουρκικές αρχές, ενώ η απόφαση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων. Για το θέμα έχουν ήδη ενημερωθεί η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων (Intertanko) και η Διεθνής Ένωση Εφοπλιστών Ξηρού Φορτίου (Intercargo).

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, μιλώντας στη «Ναυτεμπορική» είπε ότι η αύξηση των τελών διέλευσης έγινε πρώτα γνωστή μέσω e-mail στους Τούρκους πράκτορες και στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε και προς τις ελληνικές εταιρείες.

Έκανε λόγο για μια αιφνιδιαστική και πρωτόγνωρη κίνηση που πλήττει την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου και κατ’ επέκταση τη ναυτιλία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση με τους φορείς της. Πρόκειται για μία πρακτική που δεν συνηθίζεται στο ναυτιλιακό εμπόριο είπε ο κ. Σημαντώνης, σχολιάζοντας την απόφαση των τουρκικών αρχών για την αύξηση των τελών διέλευσης από τις αρχές Οκτωβρίου.

«Η υπέρμετρη αύξηση, που αγγίζει το 400% από τις 07.10.2022 στα τέλη διέλευσης πλοίων από τον Βόσπορο, αυτονόητα δημιουργεί τεράστια προβλήματα διαχείρισης στα ήδη ναυλωμένα και συμφωνημένα ναύλα αλλά και στα υπό ναύλωση πλοία και ειδικά στα πλοία της shortsea ναυτιλίας που πραγματοποιούν συχνές διελεύσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕΝΜΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών πρακτόρων στη «Ν», για παράδειγμα η τιμή διέλευση ενός mini bulk carrier την ημέρα από τα 1.358,22 δολάρια αυξάνεται στα 7.009,44 δολ., στα πλοία handysize από τα 3.134,89 ανεβαίνει στα 15.863,04, στα πλοία supramax από τα 4.844,57 δολ. διαμορφώνεται στα 24.176,64 και στα panamax από τα 6.384,28 στα 32.305,44 δολάρια.

Σημειώνεται ότι η κίνηση των πλοίων μέσω του Βοσπόρου αυξήθηκε το 2021, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς η Τουρκία προχωρά σε ένα σχέδιο για μια εναλλακτική πλωτή οδό για να ελαφρύνει το βάρος. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υποδομών της Τουρκίας που δημοσιεύει η εφημερίδα «Σαμπάχ», ο αριθμός των πλοίων το 2021, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενόπλοιων, τα οποία διήλθαν από το στενό που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τον Μαρμαρά και τη Μεσόγειο αυξήθηκε σε 38.551.

Σημειώνεται ότι οι διελεύσεις πλοίων άνω των 200 μέτρων (650 πόδια) και chemical tankers, για τα οποία απαιτείται εναλλακτική διαδρομή για την αποφυγή πιθανών επικίνδυνων ατυχημάτων, έφτασαν το υψηλότερο ρεκόρ τους, στα 5.306 και 2.701 αντίστοιχα.

Kanal Istanbul

Σύμφωνα με τη «Σαμπάχ», το Kanal Istanbul πρόκειται να ανακουφίσει τη συμφόρηση και να βελτιώσει την ασφάλεια στον Βόσπορο, εκτρέποντας μεγάλα πλοία με επικίνδυνο φορτίο μακριά από τα κέντρα πληθυσμού.

Το κανάλι θα συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα βόρεια της Κωνσταντινούπολης με τη Θάλασσα του Μαρμαρά στα νότια, σχεδιασμένο ως εναλλακτική λωρίδα παγκόσμιας ναυτιλίας, και εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 75 δισ. TL (9,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Πηγή: Ναυτεμπορική

