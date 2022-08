Οικονομία

“Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι… να φοβάσαι πολύ!”

Η ρήση του οικονομολόγου και η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, λόγω και των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, διαμορφώνουν νέο εργασιακό τοπίο παγκοσμίως.

«Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι, να φοβάσαι. Να φοβάσαι πολύ», ανέφερε σε ένα πρόσφατο βίντεο ο Richard Baldwin, οικονομολόγος στο Graduate Institute στη Γενεύη, «κάποιος στην Ινδία… ή οπουδήποτε αλλού είναι πρόθυμος να το κάνει για πολύ λιγότερο».

Επιταχύνοντας σημαντικά την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας, η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε εν τέλει την απειλή της «ανατροφοδότησης» που θα μπορούσε να είναι η πιο ανατρεπτική δύναμη που θα πλήξει την αγορά εργασίας από την «αποκάλυψη» του 2000, γνωστή στους οικονομολόγους ως το σοκ της Κίνας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Η άνοδος της Κίνας ως παγκόσμιο «εργοστάσιο» έδωσε δουλεια σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αλλά κατέστρεψε τοπικές μεταποιητικές οικονομίες στο Oval Office.

Το φαινόμενο με αμερικανικές εταιρείες που στρέφονται όλο και περισσότερο σε εξωτερικές αναθέσεις, διευρύνεται. Σε σχέση με το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, ο αριθμός των πληρωμών σε εξωτερικούς συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτοξεύτηκε κατά 56% από το 2019 έως τις αρχές του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται αποκλειστικά στην The Post από την εταιρεία μισθοδοσίας και παροχών Gusto.

Μέχρι τον Ιούνιο, οι περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στην πλατφόρμα του Gusto είχαν κατά μέσο όρο σχεδόν δύο εξωτερικούς εργαζόμενους για κάθε έναν που είχαν στη μισθοδοσία. Σε ορισμένους κλάδους,το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο.

«Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν τώρα την ευελιξία της εξωτερικής ανάθεσης προσωπικού έναντι της πρόσληψης», είπε ο Μπράιαν Ζιελίνσκι που συνίδρυσε και διευθύνει την εταιρεία ShapeConnect, η οποία φερνει σε επαφή τις εταιρείες με όσους αναζητούν απομακρυσμένη εργασια.

Πρόσθεσε ότι οι πελάτες του είναι απρόθυμοι να δεσμευτούν με πλήρεις προσλήψεις δεδομένου του κλονισμού της οικονομίας και των δύο και πλέον ετών έντονης αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας.

Ειπε πάντως ότι οι περισσότεροι πελάτες του προτιμούν εργολάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά που μοιράζονται παρόμοιες ζώνες ώρας, γλώσσα και κουλτούρα.

Ωστόσο άλλοι οικονομολόγοι λένε ότι αυτά τα εμπόδια έχουν ήδη καταρρεύσει καθώς η τεχνολογία καθιστά ολοένα και πιο εύκολο το να ξεπεραστούν οι ζώνες ώρας και τα γλωσσικά εμπόδια.

«Οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να προσλάβουν ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Και θα το κάνουν», δήλωσε ο Mark Zandi, podcaster και επικεφαλής οικονομολόγος στο Moody's Analytics . «Αυτό θα γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και οι εταιρείες που δημιουργούνται βελτιστοποιούνται γύρω από την κουλτολυρα της απομακρυσμένης εργασίας»

«Βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις να λένε «Θα απαλλαγούμε από ένα γραφείο όταν τελειώσει η μίσθωση. Δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουμε σε αυτό».

Πηγή: naftemporiki.gr





