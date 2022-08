Οικονομία

Οικονόμου: Διακοπές ρεύματος δεν υπάρχουν “στο τραπέζι”… για την ώρα

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την ασφυκτική κατάσταση στην Ευρώπη και τα μέτρα που είναι αναγκαία στην Ελλάδα για να μην “χρεοκοπήσουν τα νοικοκυριά”. Τι αποκάλυψε για τα μέτρα στην ΔΕΘ.

«Εκτός κάδρου» θέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, την εφαρμογή μέτρων στην Ελλάδα όπως οι ελεγχόμενες διακοπές ρεύματος για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, κάποια σκέψη για περιορισμό ή για μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, ούτε διαφαίνεται εδώ που είμαστε η ανάγκη μιας τέτοιου είδους κίνησης. Οφείλουμε να παρατηρούμε και να καταγράφουμε την κατάσταση με ακρίβεια, χωρίς πανικό και χωρίς να εξωραΐζουμε. Προδιαγράφεται ένας χειμώνας δύσκολος χωρίς αμφιβολία».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί ώστε να υπάρχει ενεργειακή επάρκεια στην Ελλάδα και να μην βρεθεί αντιμέτωπη με ακραία σενάρια, όπως προδιαγράφονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Απαραίτητα τα μέτρα στήριξης για να μη χρεοκοπήσουν τα νοικοκυριά

Προσέθεσε ότι η κρίση είναι διπλή καθώς πέρα από την εφοδιαστική αλυσίδα υπάρχει προφανώς το ζήτημα των τιμών και της ακρίβειας. Θύμισε ότι ήδη «τρέχει» πρόγραμμα στήριξης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να μειωθούν οι αυξήσεις κατά 94% για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά, 100% για τα κοινωνικά τιμολόγια, 84% για τις επιχειρήσεις, 90% για τους αγρότες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα «απαραίτητο και ενδεδειγμένο» για να μην χρεοκοπήσουν τα νοικοκυριά.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα κάνει ουσιαστικές ανακοινώσεις με μετρημένα και ζυγισμένα μέτρα για την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Συνεχίζουμε σταθερά στη γραμμή στήριξης, δίπλα στον πολίτη όχι για να μηδενίσουμε, κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει το κόστος της εισαγόμενης ακρίβειας, αλλά για να έχει όσο δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα μέτρα που επεξεργάζεται η Κομισιόν για την ενεργειακή ακρίβεια λέγοντας ότι με καθυστέρηση, «έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει στην ουσία, όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την ουσία των προτάσεων Μητσοτάκη και άλλων χωρών του Νότου, για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ότι αφορά το φυσικό αέριο και την απεξάρτηση από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

