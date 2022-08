Υγεία - Περιβάλλον

“Παπαγεωργίου”: η απάντηση στην καταγγελία για κακοποίηση 98χρονου ασθενούς

Απάντηση στα όσα καταγγέλλει ο Νίκος Ασλανίδης, για κακοποίηση του υπερήλικα πατέρα του από νοσηλεύτριες δίνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου.



Απάντηση στα όσα κατήγγειλε, και μέσω του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος, Νίκος Ασλανίδης, για κακοποίηση του 98χρονου πατέρα του από νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, δίνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε και η Υφυπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” σημειώνει μεταξύ άλλων πως “οι μώλωπες που αναφέρθηκαν οφείλονται στη λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων και στη βίαιη από τον ίδιο τον ασθενή αφαίρεση των περιφερικών φλεβοκαθετήρων και όχι σε βιαιοπραγία, όπως αναφέρθηκε”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου "Παπαγεωργίου":

"Ο ασθενής Α. Γ., ετών 98, εισήχθη στις 25-08-2022 και ώρα 22:30 μ.μ., στην Ουρολογική Κλινική, μέσω του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, λόγω αιματουρίας, με ιστορικό Ca προστάτη και λήψη αντιπηκτικής αγωγής λόγω κολπικής μαρμαρυγής. Για την αντιμετώπιση της αιματουρίας τέθηκαν συνεχείς πλύσεις ουροδόχου κύστης, μέσω ενός τρίαυλου καθετήρα Foley 22 fr. Σε ασθενείς με συνεχείς πλύσεις ουροδόχου κύστης πάγια τακτική του Νοσοκομείου είναι η ένδυσή τους με νοσοκομειακή ρόμπα, τόσο για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ουροκαθετήρα. Λόγω της υπονατριαιμίας, η οποία επιβεβαιώνεται εργαστηριακά, της μεγάλης ηλικίας αλλά και της αλλαγής περιβάλλοντος ο ασθενής ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος το απόγευμα στις 26-08-2022 και αφού εκτιμήθηκε από ψυχίατρο, τέθηκε σε αγωγή λόγω διάγνωσής του με οργανικό ψυχοσύνδρομο. Για την πρόληψη μιας ενδεχόμενης πτώσης, λόγω των επανειλημμένων προσπαθειών έγερσης από την κλίνη, όπως συνηθίζεται σε περιπτώσεις ψυχοκινητικά ανήσυχων ασθενών και πάντοτε ύστερα από ιατρική οδηγία α) τοποθετήθηκε το συνηθισμένο κιγκλίδωμα προκειμένου να αποφευχθεί πτώση του και β) λόγω της έντονα επαναλαμβανόμενης προσπάθειας αφαίρεσης των καθετήρων από τον ίδιο περιορίστηκαν με ατραυματικούς ιμάντες τα άνω άκρα του για να αποφευχθεί ο αυτοτραυματισμός του. Οι μώλωπες που αναφέρθηκαν οφείλονται στη λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων και στη βίαιη από τον ίδιο τον ασθενή αφαίρεση των περιφερικών φλεβοκαθετήρων και όχι σε βιαιοπραγία, όπως αναφέρθηκε.

Η Ιατρική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Νοσηλευτική Υπηρεσία με σεβασμό στους νοσηλευόμενους ασθενείς έχουν δημιουργήσει πρωτόκολλο αποτελεσματικής διαχείρισης ασθενών με οργανικό ψυχοσύνδρομο, το δε προσωπικό του Νοσοκομείου καταβάλλει καθημερινά τις μέγιστες προσπάθειες για την λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποκλιμάκωσης και την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών αυξημένης φροντίδας με γνώμονα πάντοτε τη μη προσβολή της προσωπικότητας του ασθενούς."