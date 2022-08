Ζώδια

Ζώδια: οι αστρολογικές προβλέψεις για την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ημέρα αναζήτησης γαλήνης η Τρίτη. Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Στους ίδιους ρυθμούς με τη χθεσινή μέρα θα κινηθεί και η Τρίτη που μας παρακινεί να βάλουμε στην άκρη προβλήματα και ψυχοφθόρα ζητήματα και να επικεντρωθούμε στο να βρούμε την εσωτερική μας γαλήνη και σε αυτά που μας κάνουν ευτυχισμένους. Μας δημιουργεί αισιοδοξία, μας δίνει θετική ενέργεια και μας σπρώχνει να φανταστούμε ένα ομορφότερο μέλλον. Από την άλλη, είμαστε ευαίσθητοι, συναισθηματικοί και ρομαντικοί. Θέλουμε να πιστέψουμε στη δύναμη της αγάπης, τον αιώνιο έρωτα, το ιδανικό και το παραμύθι, όπου όλοι ζουν καλά κι εμείς καλύτερα με τον άλλο μας μισό. Μπορεί να είμαστε πιο εσωστρεφείς και μοναχικοί ή να αναζητήσουμε απομονωμένα μέρη για να αποκτήσουμε άμεση επαφή με το περιβάλλον και τη φύση, κάτι που βέβαια θα είναι πιο εύκολο σε όσους είναι σε διακοπές. Οι υπόλοιποι θα αποχαιρετήσουν τον Αύγουστο πιθανόν από κάποιο μπαλκόνι, αγναντεύοντας τη θέα και κάνοντας όνειρα με ευτυχισμένο τέλος.

ΚΡΙΟΣ

Το μυαλό σας είναι γεμάτο σκέψεις και η καρδιά σας με συναισθήματα. Ενδεχομένως να είστε κουρασμένοι και θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα να ηρεμήσετε από την ένταση και να αποφασίσετε χωρίς εξωτερικές επιδράσεις για τις επόμενες κινήσεις σας. Αν, μάλιστα, δε δουλεύετε, ίσως το ρίξετε στον ύπνο που θα είναι ένα είδος φυγής. Ερωτικά, μάλλον τα έχετε μπλέξει και καλό θα ήταν να αρχίσετε σιγά-σιγά να ξεμπερδεύετε το νήμα και να καταλήξετε πρώτα στο τι έχετε ανάγκη εσείς και μετά στο τι θέλετε από ένα άλλο πρόσωπο.

ΤΑΥΡΟΣ

Είστε αποφασισμένοι να μην αφήσετε κανέναν εξωτερικό παράγοντα να χαλάσει την ηρεμία και τη γαλήνη σας. Αν και όχι ιδιαίτερα εξωστρεφείς, θέλετε να συναντηθείτε με κάποιους φίλους ή αγαπημένα σας πρόσωπα που σας έχουν λείψει ίσως γιατί έχετε ανάγκη να περάσετε ένα όμορφο βράδυ με καλή συντροφιά. Ερωτικά, το να φαντάζεστε διάφορα δεν είναι κακό, όπως και το να πιστεύετε ότι όλα θα εξελιχθούν όπως επιθυμείτε, όμως να ξέρετε ότι τίποτα δε γίνεται από μόνο του, χρειάζεται και τη δική σας προσπάθεια.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ασχολείστε συνεχώς με διάφορα τακτικά ή έκτατα επαγγελματικά ή άλλα θέματα που προκύπτουν και δεν έχετε ησυχάσει στιγμή, ενώ γίνονται διάφορα λάθη και μπερδέματα που μπορεί να καθυστερούν τη διευθέτησή τους. Αν όμως βλέπετε ότι η αντοχή ή η ψυχραιμία σας μειώνεται, κάντε ένα διάλειμμα να συνέλθετε. Αφιερώστε λίγο χρόνο σε ό,τι σας ευχαριστεί για να πάρετε τα πάνω σας. Ερωτικά, η ασάφεια που επικρατεί σας βολεύει, αφού δεν πιέζεστε να καταλήξετε και να πάρετε αποφάσεις κι εκτός αυτού, δε νιώθετε κι ενοχές, όταν φλερτάρετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Κάνετε σχέδια και όνειρα, το μυαλό σας είναι γεμάτο από όμορφες σκέψεις και εικόνες για το αύριο, όμως καλό θα ήταν να βρείτε και τρόπους να κάνετε όλα όσα θέλετε πραγματικότητα για να μην μείνουν στη σφαίρα του φανταστικού. Σε κάποιους τομείς πάντως ευνοείστε και πολλά μπορείτε να καταφέρετε, αρκεί να το πιστέψετε. Από την άλλη, στα ερωτικά, προσπαθείτε να διακρίνετε μέσα από διάφορες συζητήσεις το χαρακτήρα και τις προθέσεις ενός προσώπου για να ξέρετε πού βαδίζετε, όμως οι ερμηνείες που δίνετε είναι με βάση τα συναισθήματά σας.

ΛΕΩΝ

Αρκετές αναποδιές σε προσωπικά κι επαγγελματικά θέματα σας έχουν πάει πίσω, ενώ δεν είναι λίγες κι οι φορές που από το τίποτα ξεσπούν διαφωνίες και καβγάδες με το ταίρι σας. Αυτό που κυρίως σας χρειάζεται είναι μια ανάπαυλα για να ανακτήσετε το υψηλό ηθικό σας, ώστε να μπορέσετε μετά ήρεμοι και αποφασιστικοί να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Μια συμφωνία που είναι στα σκαριά θα αργήσει να κλείσει, οπότε καλό θα ήταν να μην αγχώνεστε και να ασχοληθείτε με άλλα οικονομικά σας ζητήματα που εκκρεμούν. Ερωτικά, όλα είναι φλου και δεν έχετε ακόμα διαμορφώσει εικόνα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η δημοτικότητά σας έχει αυξηθεί και αρκετά είναι τα πρόσωπα που σας προσεγγίζουν και θέλουν να αποκτήσουν μια πιο στενή επαφή μαζί σας, είτε για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς λόγους είτε για ερωτικούς. Το τι θα πράξετε και το ποιο θα διαλέξετε εξαρτάται καθαρά από το τι χρειάζεστε στη συγκεκριμένη φάση. Αν είστε εσείς κατασταλαγμένοι, συγκεκριμένοι στα κριτήριά σας και δεν χάνεστε, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος να κάνετε λάθη. Πάντως, μια επιφύλαξη δεν είναι κακό να κρατάτε για να μην γεμίζετε με προσδοκίες και στο τέλος απογοητεύεστε.

ΖΥΓΟΣ

Έχετε αρχίσει να βαριέστε, να κουράζεστε και να μην έχετε διάθεση να κάνετε το οτιδήποτε. Ενδεχομένως όλη την ενέργεια και τη φαιά ουσία σας να την έχετε σπαταλήσει στα οικογενειακά και τα ερωτικά σας, με τα αποτελέσματα να μην είναι αντάξια των προσδοκιών ή του κόπου σας γι’ αυτό νιώθετε ότι πλέον δεν έχετε το κουράγιο να προσπαθήσετε για τίποτα. Ίσως όμως το μόνο που χρειάζεται πια είναι να κάτσετε στην άκρη και να αφήσετε τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μπορεί αρχικά να δείξετε επιφυλακτικότητα σε ένα πρόσωπο κι η συμπεριφορά σας να είναι πιο συγκρατημένη ή να είστε πιο μυστικοπαθείς. Όμως, αν διαισθάνεστε ότι διαφέρει από τα άλλα που σας έχουν πλησιάσει, δώστε του την ευκαιρία γιατί ενδέχεται μαζί του να βιώσετε έντονες ερωτικές συγκινήσεις και να δημιουργήσετε κάτι πολύ όμορφο. Από την άλλη, θα προβληματιστείτε από την ασάφεια ενός φιλικού σας ατόμου, όσον αφορά σε ένα προσωπικό του ζήτημα και θα αρχίσετε να υποψιάζεστε διάφορα. Πιθανόν όμως απλά να μην είναι έτοιμο ακόμα να σας πει.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυτά που εσείς θεωρείτε δεδομένα ή αυτονόητα πιθανόν να μην είναι για τους άλλους γι’ αυτό χρειάζεται, αν βλέπετε ότι τα πράγματα λοξοδρομούν, να παρέμβετε και να κάνετε διευκρινήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τα αισθήματα. Το να εκφράζετε τι νιώθετε, τι σας κάνει χαρούμενους ή σας ενοχλεί είτε στο ταίρι σας είτε στα πρόσωπα της οικογένειάς σας έχει μεγάλη σημασία. Ερωτικά, η φαντασία σας οργιάζει και κάνετε διάφορα όνειρα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όμως αν δεν αναλάβετε άμεσα δράση, πολλά από αυτά θα μείνουν ανεκπλήρωτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η εικόνα που προβάλλετε προς τα έξω έχει αλλάξει κατά πολύ και έχει γίνει πιο συμπαθής και προσιτή. Αυτό οφείλετε κυρίως στη δική σας πρόθεση να δείξετε ένα άλλο πρόσωπο, λιγότερο αυστηρό και ψυχρό κι όχι στην εμφάνισή σας. Εκμεταλλευτείτε την ανταπόκριση που έχετε για να ανοίξετε τον κύκλο σας, μέσα από γνωριμίες και επαφές όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους, αλλά και για επαγγελματικούς. Πάντως και ερωτικά ελκύετε και το βλέπετε από τα κομπλιμέντα που εισπράττετε κι αν θελήσετε, μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Παρουσιάζετε μια συναισθηματική αστάθεια και ενδεχομένως να οφείλετε στην ασαφή εικόνα που έχετε τόσο για τα ερωτικά όσο και τα οικονομικά σας, αφού πρακτικές ανάγκες αλλά και επιθυμίες είναι κάπως μπερδεμένα μέσα σας και δε σας είναι εύκολο να διαχωρίσετε τι χρειάζεστε και τι δεν είναι και τόσο απαραίτητο. Το θέμα είναι όμως να κάνετε σύντομα τη διάκριση γιατί μπορεί να στρέφετε την προσοχή σας αλλού και δίπλα σας να περνά αυτό που πραγματικά είναι το κατάλληλο για σας και να το χάσετε.

ΙΧΘΥΣ

Είστε γεμάτοι θετική ενέργεια και έτοιμοι να μοιραστείτε ό,τι καλό έχετε μέσα σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως ξεπεράσετε την συστολή ή τους δισταγμούς σας και προσεγγίσετε ανθρώπους που διαισθάνεστε ότι έχουν αρκετά κοινά μαζί σας ή σας αρέσουν και θέλετε να ξεκινήσετε μια επαφή. Η γλυκύτητα, η ηρεμία κι η ζεστασιά που βγάζετε έτσι κι αλλιώς σας κάνουν αξιαγάπητους κι εύκολα αποσπάτε καλά σχόλια τόσο για την εμφάνιση όσο και την ευγενική συμπεριφορά σας. Ωστόσο, εκπέμπετε κι έντονο ερωτισμό που αυξάνει κατά πολύ και τις κατακτήσεις σας.

Πηγή: glance.gr

