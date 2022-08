Οικονομία

Εκπαιδευτικοί - Έκπτωση στις μετακινήσεις με τρένο: ποιοι την δικαιούνται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως και για ποιους θα χορηγείται η έκπτωση για μετακινήσεις με τους σιηροδρομικούς συρμούς



Έκπτωση 50% επί των κανονικών τιμών των εισιτηρίων στους αναπληρωτές και νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς (καθηγητές και δασκάλους), οι οποίοι θα μετακινηθούν έως τις 30.09.2022 από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους θα παρέχεται από την Hellenic Train.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η έκπτωση θα χορηγείται με την επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν τα παραπάνω έγγραφα και κατά τον έλεγχο επί της αμαξοστοιχίας από το αρμόδιο προσωπικό της Hellenic Train A.E.

Η έκπτωση 50% θα χορηγείται μόνο για εκδόσεις εισιτηρίων Β΄ θέσης, από φυσικά σημεία έκδοσης εισιτηρίων της Hellenic Train (δηλ. δεν θα ισχύει για εκδόσεις εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της Hellenic Train ή μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων). Η παροχή της έκπτωσης δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση που πιθανόν να δικαιούται ο επιβάτης (πχ. πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, κλπ.). Επίσης, από την παροχή της εν λόγω έκπτωσης εξαιρούνται οι αμαξοστοιχίες ICE (ETR) στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Στην περίπτωση όπου ο τόπος κατοικίας δεν έχει άμεση σύνδεση, με τις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της Hellenic Train με τον τόπο διορισμού, θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους η έκπτωση του 50% για τη μετάβασή τους έως τον κοντινότερο προορισμό με τον τόπο διορισμού τους.