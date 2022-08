Life

“Rouk Zouk”: η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με νέα παιχνίδια (εικόνες)

Δυναμική επανεμφάνιση του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού, στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στην καθημερινότητα μας, που την “φτιάχνει” κάθε μεσημέρι.

Στον ΑΝΤ1 και φέτος, ο χρόνος αρχίζει από… «Rouk Zouk»!

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00, το «Rouk Zouk» επιστρέφει για 6η χρονιά με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια στα «decks» του αγαπημένου παιχνιδιού.

Και αυτή τη σεζόν, χορεύουμε, γελάμε, διασκεδάζουμε και… ρουκζουκάρουμε με αγαπημένα παιχνίδια, κόντρες αντιπάλων, αλλά και πολλές ανατροπές.

Το διασκεδαστικό «Μας κούφανες» έρχεται ξανά για να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, θα απολαύσουμε versus παιχνίδια στο «Photo Quiz» και στο «Ρουκζουκόλεξο» με τους παίκτες να δοκιμάζουν τις γνώσεις, τη γρήγορη σκέψη τους, αλλά και την ταχύτητά τους στο… buzzer.

Είστε έτοιμοι να ρουκζουκάρουμε για 6η συνεχόμενη χρονιά;

Συντελεστές

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Αρχισυντάκτης: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00

