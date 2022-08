Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Οι νέες μολύνσεις της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα η «μαύρη λίστα με τους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την εβδομάδα (22 με 28 Αυγούστου) "καταγράφηκαν 50.579 κρούσματα COVID-19 (4.848 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -10% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων".

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν την εν λόγω εβδομάδα συνολικά 11.224 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 5.585 νέες μολύνσεις.

Τις αμέσως επόμενες υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν η Μεσσηνία με 1.478 κρούσματα και η Λάρισα με 1.463 νέους φορείς της νόσου κι ακολούθησε η Αχαΐα με 1.362 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Αυξομειώσεις παρατηρούνται την τελευταία εβδομάδα στο ιικό φορτίο που καταγράφηκε στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Ακόμη, από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων από μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:





