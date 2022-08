Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση χωρίς πρόστιμο για τα νομικά πρόσωπα

Ποια νομικά πρόσωπα αφορά η συγκεριμένη δυνατότητα.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, λόγω τεχνικής αδυναμίας που έχει παρουσιαστεί από χθες, 29/8/2022, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έτους 2021, αμέσως μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της εφαρμογής, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί επεκτείνοντας την καταληκτική ημερομηνία για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της τεχνικής αδυναμίας.

Η παραπάνω δυνατότητα αφορά τα νομικά πρόσωπα:

που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2021,

που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έτους 2021, εντός του χρόνου που θα καθοριστεί με τη σχετική κοινή απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ, για τον φόρο που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την εμφάνιση της τεχνικής αδυναμίας, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων είχαν υποβληθεί 265.140 δηλώσεις, σχεδόν 3.000 περισσότερες από την αντίστοιχη προτελευταία ημέρα εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020.

