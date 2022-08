Κοινωνία

Μητροπολίτης Σερρών για “Εκκλησία των Εθνών”: Είναι ύποπτης προέλευσης και σκοπιμότητας (βίντεο)

Θέση για το θέμα των τελετών εξορκισμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πήρε ο Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτας Θεολόγος. Τι ανέφερε.

Θέση για το θέμα των τελετών εξορκισμού που παρουσιάστηκαν σε όλα τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης , πήρε ο Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτας Θεολόγος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, είπε ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι εντελώς ξένες προς την πίστη, έχουν ύποπτους σκοπούς και προέλευση και γίνονται από μία νέο-προτεσταντική αίρεση που αυτοαποκαλείται Εκκλησία των Εθνών.

Ο Μητροπολίτης είπε χαρακτηριστικά πως “όλα αυτά είναι ξένα για την πίστη, την παράδοση και τον πολιτισμό μας”.

