Πολεμικό Ναυτικό: Πότε θα γίνει η κηδεία της 19χρονης Θάλειας

Η σορός της άτυχης 19χρονης αναμένεται να μεταφερθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Την Πέμπτη το μεσημέρι στον τόπο της τη Λάρισα αναμένεται να γίνει η κηδείας της 19χρονης δοκίμου του Πολεμικού Ναυτικού που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.

Η άτυχη Θάλεια ήταν εξοδούχος την πρώτη ημέρα που έδεσε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Λαγκουλέτ στην Τηνυσία. Μαζί με τους άλλους δύο δοκίμους που νόσησαν, αλλά θεραπεύτηκαν, επισκέφθηκαν κατάστημα fast food.

Την αμέσως επόμενη ημέρα η ναυτική δόκιμος εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα, ενώ το βράδυ της 22ας προς την 23η Αυγούστου, η Θάλεια εμφάνισε υψηλό πυρετό. Στις 23 Αυγούστου το απόγευμα το πλοίο κατέπλευσε εσπευσμένα στη Νάπολη, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία η δόκιμος που «είχε εμφανίσει πυρετό απροσδιόριστης αιτιολογίας, που δεν μπορούσε να ελεγχθεί», σύμφωνα και με το ΓΕΝ.

Στις 24 Αυγούστου το πρωί η κατάστασή της επιδεινώθηκε και εισήχθη επειγόντως στη ΜΕΘ, με διάγνωση για σηψαιμία.

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, η δόκιμος είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό, ενώ βρισκόταν εν πλω με το πλοίο «Προμηθέας». Μετά την αποθεραπεία της, η Θάλεια έλαβε άδεια εξόδου στην Τυνησία, καθώς είχε τεστ Covid με αρνητικό αποτέλεσμα ήδη 4-5 ημέρες πριν τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού καταπλεύσουν στο λιμάνι της Λαγκουλέτ.

