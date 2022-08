Πολιτική

Δένδιας: Τουρκία και Ρωσία ταυτίζονται στον αναθεωρητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το πρόεδρο της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, συναντήθηκε σήμερα στην Πράγα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Με το πρόεδρο της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, συναντήθηκε σήμερα στην Πράγα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου και είχε την ευκαιρία να ζητήσει εκτός άλλων, για την μεγάλη κρίση στην ενέργεια, αλλά και τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της τουρκικής προκλητικότητας.

Μετά το πέρας της συναντήσεως, ο κ. Δένδιας έκανε την εξής δήλωση:

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ζάγκρεμπ προσκεκλημένος της Κροατικής κυβέρνησης, του Κροάτη Υπουργού Εξωτερικών, για να απευθυνθώ στη Σύνοδο των Πρέσβεων, Γενικών Προξένων και Στρατιωτικών Ακολούθων.

Η παρουσία μου εδώ, και η μετέπειτα ακρόαση από τον Πρόεδρο Milanovic, δείχνει τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Κροατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Plenkovic.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαστε περήφανοι γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας, μια ιστορία επιτυχίας, αυτό που λέγεται “success story”, στην Ευρώπη και τα Βαλκανια.

Με την Κροατία προσπαθούμε μαζί για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, για να φέρουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαστε συνέταιροι και φίλοι στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στο EUMED9. Και φέτος καλωσορίζουμε την Κροατία και στην Ευρωζώνη και ελπίζουμε γρήγορα και στη ζώνη Schengen.

Επαναλαμβάνω, η Κροατία είναι μια χώρα με την οποία αντιμετωπίζουμε από κοινού και με παρόμοια κατεύθυνση, με κοινή αντίληψη για τις μεγάλες προκλήσεις που η περιοχή μας και η ανθρωπότητα έχουν μπροστά τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, οι αξιωματούχοι της Τουρκίας συνεχίζουν τις προκλητικές δηλώσεις τους και σήμερα. Ιδιαίτερα προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κ. Akar. Το σχόλιό σας.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Νομίζω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει μία σταθερή θέση. Δεν παρασύρεται σε κλιμάκωση, δεν επιδιώκει ρητορική όξυνση, δεν πιστεύει σε αυτή την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Η Ελλάδα έχει μια σαφή αντίληψη βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες, στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Δεν πρόκειται εμείς να διολισθήσουμε προκαλούμενοι σε μια ρητορική όξυνση. Δε μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Ανήκουν σε άλλους αιώνες, σε άλλες εποχές, σε αντιλήψεις αυτοκρατοριών που δε μας αγγίζουν.

Συνάντησα σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, τον κ. Zeman και άκουσα τις απόψεις του για την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την τιμή της ενέργειας, για τα προβλήματα της ΕΕ (δήλωση σε Έλληνες δημοσιογράφους). pic.twitter.com/C4QXEGpJZj — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 30, 2022

Σε Ανακοίνωση του το ΥπουργείουΕξωτερικών τοποθετήθηκε αναφορικά με την αποστολή εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ, υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή R. Grossi στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (30.08.2022)

"Χαιρετίζουμε την αποστολή ομάδας εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή Rafael Grossi, στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της Ουκρανίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη.



Όπως έχει τονισθεί, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του εν λόγω πυρηνικού σταθμού, καθώς τυχόν διαρροή πυρηνικής ενέργειας σε συνέχεια των συγκρούσεων θα είχε καταστροφικές συνέπειες.



Υπενθυμίζεται τέλος, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συζητήσει το ζήτημα της ασφάλειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας τον περασμένο Μάρτιο στη Βιέννη". Ειδήσεις σήμερα: Πυροβολισμοί στο Αλεποχώρι: Ελεύθερος με όρους ο 70χρονος “Παπαγεωργίου”: η απάντηση στην καταγγελία για κακοποίηση 98χρονου ασθενούς Κύπρος - Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες απείλησαν με όπλο και έριξαν πέτρες σε βοσκό (βίντεο)