Καμίλο Γκεβάρα: Πέθανε ο γιος του Τσε

Ο γιος του Τσε Γκεβάρα πέθανε, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κούβας, σε ανάρτησή του.

Ο Καμίλο Γκεβάρα Μαρτς, γιος του αργεντίνικης καταγωγής επαναστάτη-αντάρτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα πέθανε τη Δευτέρα στο Καράκας σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή προσβολή, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

"Με βαθύτατη λύπη, λέμε αντίο στον Καμίλο, γιο του Τσε και άνθρωπο που προωθούσε τις ιδέες του" (Τσε), ανακοίνωσε ο πρόεδρος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Con profundo dolor decimos adios a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2 — Miguel Diaz-Canel Bermudez (@DiazCanelB) August 30, 2022

Σύμφωνα με το κουβανικό πρακτορείο ειδήσεων Prensa latina, ο Καμίλο Γκεβάρα Μαρτς πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Καράκας όταν υπέστη "πνευμονική εμβολή η οποία προκάλεσε έμφραγμα".

Γεννημένος το 1962, ο Καμίλο ήταν ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά του Κουβανο-αργεντινού αντάρτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, που σκοτώθηκε από τον βολιβιανό στρατό το 1967, και την Κουβανή σύζυγό του Αλέιντα Μαρτς, επίσης αντάρτισσα. Τρία άλλα παιδιά γεννήθηκαν από τον γάμο αυτό: η Αλέιντα, η Σέλια και ο Ερνέστο.

Ο "Τσε" είχε μια άλλη κόρη (την 'Ιλντα που πέθανε το 1995) από έναν προηγούμενο γάμο με την Περουβιανή 'Ιλντα Γκαντέα.

Με πτυχίο στο Εργατικό Δίκαιο, ο Καμίλο Γκεβάρα Μαρτς ήταν διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τσε Γκεβάρα στην Αβάνα, ιδρύματος αφιερωμένου στη διαιώνιση του έργου και της σκέψης του πατέρα του.

