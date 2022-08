Κοινωνία

Καιρός: Βροχές, χαλάζι και σκόνη την Τετάρτη

Άστατος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Την Τετάρτη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Σποραδικές βροχές αναμένονται αρχικά στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και επίσης στα ορεινά της Κρήτης και ενδεχομένως σε νησιά του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι, ενώ χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν κατά κύριο λόγο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 33, στη Στερεά από 20 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και στις Σποράδες από 22 έως 32, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

