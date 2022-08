Κοινωνία

Εκκλησία των Εθνών: στη Θεσσαλονίκη οικογένεια από το Περού για…εξορκισμό (βίντεο)

Τι δήλωσε η γυναίκα της οικογένειας και για ποιο λόγο θέλουν να συναντήσουν μέλη της οργάνωσης.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Φουντώνουν οι αντιδράσεις για την αυτο - αποκαλούμενη "Εκκλησία των Εθνών", στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώην κέντρο διασκέδασης στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το οποίο χρησιμοποιούσε η αυτοποκαλούμενη Εκκλησία των Εθνών για τις υποτιθέμενες τελετές της παραμένει σφραγισμένο από το μεσημέρι το Σαββάτου.Οικογένεια από το Περού ήρθε στη χώρα μας αποκλειστικά με σκοπό να συναντηθούν με τα μέλη της οργάνωσης.

Είχαν μαζί τους τον κατάκοιτο πατέρα της οικογένειας.

Η γυναίκα της οικογένειας δήλωσε στον ΑΝΤ1«ήρθα από το Περού. Πρέπει να πάω τον πατέρα μου. Περιμένω ένα θαύμα».

Η οικογένεια από το Περού έκλεισε μέσω πλατφόρμας δωμάτια και ζήτησε να τους πάρουν από την έδρα της αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας των Εθνών.

Η υπεύθυνη του ξενοδοχείου μιλώντας ανέφερε «εμείς δεχόμαστε κόσμο από όλα τα μέρα του κόσμου, άσχετα με το τι πιστεύει πολιτικά ή θρησκευτικά. Κατά καιρούς έρχεται διάφορος κόσμος δεν υπεισέρχομαι στα προσωπικά τους . Εμείς έχουμε ένα λεωφορείο και τους πάμε όπου μας ζητήσουν».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ίδιο ξενοδοχείο έκλεισε δύο δωμάτια την Κυριακή και η αίρεση, όπως την χαρακτηρίζει η ορθόδοξη εκκλησία. Μια μέρα, δηλαδή, μετά τις συλλήψεις του επικεφαλής της Εκκλησίας των Εθνών και του στενού του συνεργάτη.

Κύκλοι της Ορθόδοξης εκκλησίας μάλιστα, αναφέρουν ότι η αυτοαποκαλούμενη Εκκλησία των Εθνών, αποτελεί παρακλάδι μιας αίρεσης με έδρα το Λάγος της Νιγηρίας, που εκμεταλλεύεται ανθρώπους με αδυναμία.

Η έρευνα της Ασφάλειας πάντως για δημόσιους εξορκισμούς όπως τους χαρακτηρίζει η εκκλησία των Εθνών συνεχίζεται.





