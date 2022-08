Κοινωνία

Φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο βραχώδες σημείο ενώ δεν απειλεί σπίτια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2022

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 18 πυροσβέστες με 2 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

