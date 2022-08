Πολιτική

Ερντογάν: Εχθρική η στάση των υποτιθέμενων συμμάχων μας

Νέες βολές του Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας, την οποία ωστόσο, δεν κατονόμασε.

Λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση στο προεδρικό για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, τη Μεγάλη Νίκη κατά των Ελλήνων όπως την αποκαλούν ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για εχθρική στάση υποτιθέμενων συμμάχων χωρίς να κατονομάζει ωστόσο την Ελλάδα.

Πάντως είπε ότι αυτή η στάση ενοχλεί την Τουρκία και μάλιστα την ενοχλεί και η υποστήριξη που δίνεται σε αυτούς που επιδεικνύουν τέτοιες συμπεριφορές.

Ταυτόχρονα ο Ταγίπ Ενρντογάν αναφερόμενος στην κρίση ασφάλειας που υπάρχει παντού όπως είπε, ανέφερε πως τώρα η Τουρκία έχει πάνω από όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

«Τώρα έχουμε τη δύναμη να πολεμήσουμε αυτόν τον αγώνα με διαφορετικές χώρες με σοβαρή έννοια», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ωστόσο ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ενεργούν εξετάζοντας συνολικά την ουσία των σχέσεών του.

Σε μια προσπάθειά του να χαμηλώσει κάπως τους τόνους, είπε στη συνέχεια ότι, ήταν πάντα υπέρ του διαλόγου, της συνεργασίας και της φιλίας. «Έχουμε υιοθετήσει την αρχή να προσεγγίζουμε όσους ενεργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση με υπομονή και κατανόηση», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος.

