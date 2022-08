Life

Η Μαρία Καρλάκη στον ΑΝΤ1: δεν θέλω να είμαι το επόμενο θύμα γυναικοκτονίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον εμπρησμό στο αυτοκίνητό της, αλλά και τη στήριξη που απόλαυσε από τις γυναίκες.

Της Δέσποινας Μανδράνη

Εμπρηστική επίθεση δέχθηκε το αυτοκίνητο της Μαρίας Καρλάκη, τα ξημερώματα της 12ης Αυγούστου κι ενώ η τραγουδίστρια ήταν μέσα στο σπίτι της.

Άγνωστος περιέλουσε το όχημα της με βενζίνη και το έκαψε.

«Ήμουν μέσα στο σπίτι και την ώρα που έβγαινα από το μπάνιο μου, άκουσα ένα μπαμ. Όπως όλη η γειτονιά έτσι και εγώ βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι γίνεται. Έβγαιναν καπνοί και σε δευτερόλεπτα ήρθε η αστυνομία και η πυροσβεστική. Όταν κατέβηκα μας λένε έχει καεί όχημα».

Το περιστατικό είχε πάρει δημοσιότητα όταν η ερμηνεύτρια δήλωσε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης:

«Επειδή δεν φιλοδοξώ να είμαι το θύμα μιας επόμενης γυναικοκτονίας ενημέρωσα τις αρχές για τις εμμονές και την βιαιότητα συγκεκριμένου ατόμου από τον οποίο οφείλουν να με προστατέψουν. Δεν είναι δυνατόν το 2022 μια γυναίκα να ζει υπό καθεστώς τρόμου και πανικού επειδή αποφάσισε να χωρίσει».

«Θα σας πω ότι έπαθα σοκ, δεν μπόρεσα εκείνη τη στιγμή να πάω να το δω», δήλωσε η ερμηνεύτρια στον ΑΝΤ1 και απαντώντας στο ερώτημα «γιατί φοβάται ότι θα είναι το επόμενο θύμα γυναικοκτονίας» ότι, «είναι λογικό να έχω αυτό τον φόβο, δεν κάηκε άλλο αυτοκίνητο. Κάηκε το δικό μου αυτοκίνητο, ήταν στοχευμένη η επίθεση. Αυτό ήθελε να πετύχει η επίθεση, να με τρομοκρατήσει».

Η τραγουδίστρια έχει απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη μέσω του δικηγόρου της.

«Έχω χάσει τον ύπνο μου, όπως σου είπα, και έχω συνέχεια άνθρωπο μαζί μου. Τα υπόλοιπα τα έχουν αναλάβει οι αρχές και θα κάνουν αυτοί τις διαδικασίες, πιστεύω και εμπιστεύομαι πάρα πολύ τις ενέργειες που θα κάνουν οι αρχές και η δικαιοσύνη».

Η Μαρία Καρλάκη ευχαριστεί όσους έσπευσαν να της συμπαρασταθούν.

«Ένιωσα πάρα πολύ ωραία που μου γράφουνε όλες οι γυναίκες "Καμία Μόνη". Και παίρνω πραγματικά δύναμη έστω να έχω λίγο κουράγιο, για να μπορώ όταν ξυπνάω την ημέρα να παίρνω τα πόδια μου και να πω, θα προσπαθήσω πάλι».

Οι έρευνες των Αρχών για την επίθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Εχθρική η στάση των υποτιθέμενων συμμάχων μας

Θήβα: Τραυματίστηκε 7χρονο παιδί απο πυροβολισμούς

Ιωάννινα - Κακοποίηση γαϊδάρου: “Ο αντιδήμαρχος σταμάτησε γιατί τον τραβούσαν βίντεο”