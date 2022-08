Καλιφόρνια: 150000 ντομάτες έπεσαν σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Δημιουργήθηκε μια «θάλασσα» από κόκκινη σάλτσα περίπου «δύο πόδια βάθος» που προκάλεσε καραμπόλα οχημάτων.





Πανικό προκάλεσε ένα φορτηγό που σκόρπισε πάνω από 150.000 ντομάτες σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια.

Συνέπεια αυτού του παράξενου γεγονότος ήταν να προκληθεί σύγκρουση επτά αυτοκινήτων και να κλείσει μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου Interstate 80.

Όπως έγινε γνωστό τρεις τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι.

More than 150,000 tomatoes cause seven cars to crash on US motorway after spilling out of truckhttps://t.co/S6y99HP9qb pic.twitter.com/VcU4hpo8jk