Ιωάννινα: Το κακοποιημένο γαϊδουράκι οδηγείται σε ευθανασία

Tο σοβαρότερο εκ των τραυμάτων εντοπίζεται στο διάφραγμα του άτυχου ζώου.



Απρόσμενη και δυσάρεστη εξέλιξη.. Το γαϊδουράκι στο Γραμμένο που ταλαιπωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη του και προκάλεσε πανελλαδικές συζητήσεις αλλά και μεγάλη κινητοποίηση τελικά οδηγείται σε ευθανασία!

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αργά το βράδυ της Τρίτης και αφού το ζώο εξετάστηκε από ειδικό ιππίατρο που έφτασε στην κτηνοτροφική μονάδα από την Κοζάνη.

Ο ειδικευμένος επιστήμονας ήρθε μετά από παρέμβαση της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας.

Εξέτασε εξονυχιστικά το ζώο και διαπίστωσε ότι τα τραύματα είναι πολύ σοβαρά. Πέρα από αυτά έχει υποθερμία και μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή.

Αν στην περιοχή λειτουργούσε κλινική θα γινόταν μία προσπάθεια για την σωτηρία του. Όμως η μετακίνηση σε άλλη περιοχή είναι αδύνατη λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ζώο.

Έτσι προκειμένου να μην ταλαιπωρείται αποφασίστηκε να γίνει άμεσα ευθανασία, εξέλιξη που όλοι απεύχονταν.

«Το ζώο βασανίζεται από τα τραύματα που έχει» είναι η διαπίστωση των κτηνιάτρων που το εξέτασαν σε αντίθεση με την αρχική εικόνα που είχε δοθεί και από την αυτοψία της κτηνιατρικής υπηρεσίας.

