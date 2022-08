Πολιτική

Ερντογάν: Εχθρική πράξη το “κλείδωμα“ των F-16 από τους S-300 της Ελλάδας

Πως ο Τούρκος Πρόεδρος, καταφερόμενος με ψεύδη κατά της Ελλάδας, προσπαθεί να πιέσει ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, για τα F-35, αλλά και για τις αντιδράσεις σχετικά με τους νέους S-400 που προμηθεύεται από την Ρωσία.

«Εχθρική πράξη» χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν το δήθεν κλείδωμα των τουρκικών F-16 από τους S-300 της Ελλάδας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η κίνηση αυτή είναι εχθρική πράξη και εναντίον του ΝΑΤΟ και των συμμάχων, επειδή τα αεροσκάφη αυτά εκτελούσαν καθήκοντα για το ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι περιμένουν τώρα με αγωνία να δουν πως θα απαντήσει το ΝΑΤΟ στην ενεργοποίηση των S-300 από την Ελλάδα.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα, που δεν γνωρίζει νομικά, ηθικά ή ανθρωπιστικά όρια, ενώ σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν «η δημιουργία και εγκατάσταση βάσεων από την Ελλάδα στα νησιά, δεν θα έχει ποτέ κανένα νόημα για την Τουρκία».

Σε δηλώσεις του στο προεδρικό κατά την τελετή για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «οι Έλληνες πολιτικοί, που έσυραν τον λαό τους και τη χώρα τους στην καταστροφή πριν από έναν αιώνα, δυστυχώς επιμένουν στο ίδιο λάθος και σήμερα»

«Όπως λέμε πάντα, η Ελλάδα δεν είναι συνομιλητής μας και δεν είναι ισοδύναμή ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά με μας. Όπως και πριν από έναν αιώνα, γνωρίζουμε τις πραγματικές προθέσεις όσων προσπαθούν να εξαντλήσουν τον χρόνο και την ενέργεια της χώρας μας χρησιμοποιώντας την Ελλάδα σήμερα. Οι εξελίξεις αυτών των ημερών αποκάλυψαν σε όλους αυτό το γεγονός με σαφήνεια. Είναι γνωστό ότι τα αεροσκάφη μας F-16, που εκτελούν αποστολές του ΝΑΤΟ στον διεθνή εναέριο χώρο στο Αιγαίο, έχουν κλειδωθεί με ραντάρ από ρωσικό σύστημα S-300 που έχουν αναπτυχθεί στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Το κλείδωμα ενός αεροσκάφους από μια χώρα είναι εχθρική πράξη. Και μάλιστα εάν αυτό το αεροσκάφος εκτελεί καθήκοντα του ΝΑΤΟ σημαίνει ότι αυτή η εχθρική πράξη είναι απευθείας εναντίον όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ξεκινώντας την εχθρική της στάση με παρενοχλήσεις των αεροσκαφών μας και φτάνοντας στο σημείο να τα κλειδώσει με S-300 στην πραγματικότητα προκάλεσε όχι εμάς αλλά το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους», υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, οι ΗΠΑ, η μεγαλύτερη δύναμη του ΝΑΤΟ, βλέπουν την αγορά των S-400 από την Τουρκία ως απειλή για τα δικά της αεροπλάνα.

«Απέναντι σε αυτό το βήμα μας αντέδρασαν, φτάνοντας σε σημείο να μην μας δώσουν τα αεροπλάνα F-35 που πληρώσαμε, μέχρι και να εφαρμόσουν εμπάργκο σε προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε τομέα. Τώρα, περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πως πώς θα απαντήσει η Αμερική στην ενεργοποίηση των S300 από την Ελλάδα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, προσφέροντας στην Ελλάδα τα F-35 που δεν έδωσε σε μας, η Αμερική ανοίγει τον δρόμο για να μπουν στο ίδιο τσουβάλι το ρωσικό αμυντικό σύστημα με αυτά τα αεροπλάνα, που δήθεν προσέχουν σαν τα μάτια τους. Εμείς όπως υποσχεθήκαμε στην προμηθεύτρια χώρα δεν θα χρησιμοποιούσαμε ποτέ τα F-35 με τους S-400 στο ίδιο σύστημα. Αλλά ας μην έχει κανείς αμφιβολία ότι η Ελλάδα, που δεν γνωρίζει νομικά, ηθικά ή ανθρωπιστικά όρια, θα διαπράξει αυτή την απερισκεψία».

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, «επομένως το θέμα δεν είναι η χρήση ρωσικών συστημάτων αεράμυνας και αμερικανικών στρατιωτικών προϊόντων μαζί, αλλά συγκεκριμένα η ίδια η Τουρκία. Δεν μας δίνουν F-35, αντιδρούν στα εναλλακτικά αμυντικά συστήματα που αγοράζουμε, επιβάλλουν εμπάργκο για ανόητα ζητήματα. Ειλικρινά, δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε η Τουρκία, μια χώρα που έχει την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να παράγει κάθε προϊόν που μας αρνούνται αργά ή γρήγορα»

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι «η Τουρκία έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι είναι σωστό για τον εαυτό της. Να γνωρίζουν όλοι πως το γεγονός ότι η δημιουργία και εγκατάσταση βάσεων από την Ελλάδα στα νησιά, δεν θα έχει ποτέ κανένα νόημα για την Τουρκία. Αυτοί που θα πρέπει να σκεφτούν εδώ, είναι αυτοί που έδωσαν τόση στήριξη στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής».

