Αθλητικά

Λουκέρνη: Ο Τεντόγλου ανέβηκε στο βάθρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα μετάλλιο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε στο μίτινγκ της Λουκέρνης.

Στην πρώτη δοκιμασία μετά τον θρίαμβο του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την τρίτη θέση στο δυνατό μίτινγκ της Λουκέρνης, στο οποίο... πρωταγωνίστησαν ο αέρας, το κρύο και η δυνατή βροχή.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής του μήκους δεν κατάφερε να νικήσει τον Ελβετό Σάιμον Έχαμερ, ο οποίος αγωνιζόταν στο «σπίτι» του και σημείωσε 8.00μ., αλλά και τον Τζαμαϊκανό Τάτζαϊ Γκέιλ (7.98μ.).

Οι δύο πρώτες προσπάθειες του αθλητή του Γιώργου Πομάσκι ήταν άκυρες, ενώ στην τρίτη πήδηξε στα 7.50μ..

Στα επόμενα άλματα, ο Μίλτος Τεντόγλου, πήδηξε, κατά σειρά: 7.49μ., 7.02 και 7.94 (-0.5), που ήταν και η καλύτερη του προσπάθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της

Ερντογάν: Εχθρική πράξη το “κλείδωμα“ των F-16 από τους S-300 της Ελλάδας