Τεχνολογία - Επιστήμη

Όλυμπος: χιονοχάλαζο μέσα στο καλοκαίρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι «άσπρισε» το βουνό της Θεσσαλίας μέσα στον Αύγουστο. Που αποδίδεται το φαινόμενο.

«Καλοκαιρινό…χιόνι σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου, σε υψόμετρο 2.48 μέτρων», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο Facebook ο Αλέξανδρος Στύλλας, αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες, αλλά και βίντεο!

Χιονοχάλαζο και όχι χιόνι όμως φαίνεται πως στρώθηκε και ήταν η πιθανότερη αιτία για την οποία ο Όλυμπος «ντύθηκε» στα λευκά από τον Αύγουστο.

Όπως εξήγησε στο GRTimes o μετεωρολόγος του northmeteo.gr, δρ Σταύρος Κέππας, «το πιθανότερο και, βλέποντας τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στη μέση τροπόσφαιρα, είναι ότι ο Όλυμπος «άσπρισε» από χιονοχάλαζο που δύναται να σημειωθεί ακόμα και σε θερμοκρασίας των 10°C».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αυτό συμβαίνει όταν «έχουμε κατακόρυφες ροές μέσα σε νέφη που συνδέονται με έντονο υετό για σύντομο χρονικό διάστημα».

Το χιονοχάλαζο μπορεί να… έστρωσε σημείο του Ολύμπου που βρίσκεται στις 2.000μ. υψόμετρο, αλλά διαφέρει από το χιόνι, ενώ δεν δημιουργείται όπως το χαλάζι.

Θα ενταθεί το φαινόμενο;

Όπως εξήγησε ο κ. Κέππας, «πρόκειται για ένα παγοκρύσταλλο ή μια νιφάδα (συσσωμάτωμα παγοκρυστάλλων) ο οποίος περνά μέσα από ένα σημείο του νέφους με μεγάλα ποσά υγρασίας και έτσι, τα κατά πολύ μικρότερα σε μέγεθος υδροσταγονίδια παγώνουν πάνω σε αυτή».

«Έτσι», συνεχίζει, «δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα πάγου το οποίο όντως μπορεί να εμπεριέχει έχει διάκενα». Σε περίπτωση, λοιπόν, που το φαινόμενο αυτό ενταθεί ιδιαίτερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τότε μπορεί να «στρώσει» σε επιφάνειες.

Ουσιαστικά, όπως λέει, «πρόκειται για μία πιο συμπαγή νιφάδα, που δύναται να διατηρηθεί περισσότερες ώρες σε θετικές θερμοκρασίες συγκριτικά με το χιόνι».

Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι «για να δούμε τη θερμοκρασία να μηδενίζει σήμερα, θα έπρεπε να ανέβουμε περίπου στα 3.600μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της

Ερντογάν: Εχθρική πράξη το “κλείδωμα“ των F-16 από τους S-300 της Ελλάδας