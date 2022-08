Αθλητικά

Eurobasket: η Εθνική πέταξε για Μιλάνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ετοιμοπόλεμη η “επίσημη αγαπημένη” για την μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι 14 παίκτες που πήρε μαζί του ο Ιτούδης. Ποιοι δύο θα μείνουν εκτός.

Η αποστολή της εθνικής ανδρών αναχώρησε σήμερα το πρωί (31/8) για το Μιλάνο, όπου από τις 2 Σεπτεμβρίου αρχής γενομένης απέναντι στην Κροατία (18:00) αρχίζει τη «μάχη», στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022.

Δεκατέσσερις παίκτες ταξίδεψαν στο Μιλάνο, αφού ο Δημήτρης Ιτούδης θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή (η προθεσμία να δηλωθεί δωδεκάδα εκπνέει σήμερα στις 14:30) για να επιλέξει ποιοι θα είναι οι δύο τελευταίοι που θα κοπούν, κάτι που υποχρεώθηκε να πράξει λόγω των τραυματισμών.

Η εθνική ταξίδεψε με το... δικό της αεροπλάνο για το Μιλάνο!

Το μεσημέρι, η εθνική θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στην ιταλική πόλη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, έχει στη διάθεσή του τους εξής 14 παίκτες: Νικ Καλάθης, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Δημήτρης Αγραβάνης, Λεωνίδας Κασελάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Λευτέρης Μποχωρίδης, Μιχάλης Λούντζης, Τάιλερ Ντόρσεϊ.





Ειδήσεις σήμερα:

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σαν σήμερα σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της

Όλυμπος: χιονοχάλαζο μέσα στο καλοκαίρι (εικόνες)