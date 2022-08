Πολιτική

Σχολεία - Ολοήμερο: Νέο ωράριο στο 50% των τμημάτων από Σεπτέμβριο

Επεκτείνεται το ολοήμερο τη νέα σχολική χρονιά. Χωρίς μάσκες η επιστροφή των μαθητών. Τι θα γίνει σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη.

Σε μία από τις σημαντικές καινοτομίες που εισάγονται στα σχολεία από τη φετινή σχολική χρονιά αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο τη νέα σχολική χρονιά επεκτείνεται το ολοήμερο από τις 4:00 μ.μ. στις 5:30 μ.μ., με στόχο αφενός την αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και αφετέρου τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων, με την προσέγγιση του σχολικού και του εργασιακού ωραρίου», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου.

ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα σχολείων: Με γενικές συστάσεις και επίκληση στην ατομική ευθύνη δεν επιλύονται τα προβλήματα του συνωστισμού στις αίθουσες

"Η κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει ούτε τα πιο στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών, αφού δεν προβλέπει ούτε καν δωρεάν τεστ. Με γενικές συστάσεις και επίκληση στην ατομική ευθύνη δεν επιλύονται τα προβλήματα του συνωστισμού στις αίθουσες, δεν λύνεται η μείωση του προσωπικού καθαριότητας", αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει "τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κόσμου για 15 μαθητές ανά τάξη, για κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, για σταθερό προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία, είναι σωστά και δίκαια και πρέπει εδώ και τώρα να υλοποιηθούν"

Το ΚΚΕ για άνοιγμα σχολείων: Με επίκληση στην ατομική ευθύνη δεν επιλύεται το πρόβλημα του συνωστισμού

«Η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει ούτε τα πιο στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών, αφού δεν προβλέπει ούτε καν δωρεάν τεστ», αναφέρει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Και προσθέτει: «Με γενικές συστάσεις και επίκληση στην ατομική ευθύνη δεν επιλύονται τα προβλήματα του συνωστισμού στις αίθουσες, δεν λύνεται η μείωση του προσωπικού καθαριότητας. Τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κόσμου για 15 μαθητές ανά τάξη, για κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, για σταθερό προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία, είναι σωστά και δίκαια και πρέπει εδώ και τώρα να υλοποιηθούν».

Χωρίς μάσκες και σελφ τεστ επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία - Τι θα ισχύει σε περίπτωση κρούσματος

Χωρίς μάσκες και σελφ τεστ θα επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές στις 12 Σεπτεμβρίου, καθώς χθες έγινε αποδεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την προαιρετικότητά τους.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Υγίείας, σχετικά με τον τρόπο επανέναρξης των σχολείων σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορωνοϊό, θα ισχύσουν τα παρακάτω:

"Η Κυβέρνηση κάνει αποδεκτή την ομόφωνη εισήγηση για τα σχολεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία συνεδρίασε σήμερα. Έτσι:

• Παραμένει προαιρετική η χρήση προστατευτικής μάσκας.

• Ως γενική οδηγία, όταν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα παραμένει σπίτι (όπως ισχύει με κάθε περίπτωση ίωσης ή λοίμωξης).

• Συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση συμπτωμάτων.

• Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, εφαρμόζονται τα μέτρα απομόνωσης που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή παραμονή σε απομόνωση επί πέντε ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Μετά την πάροδο πέντε ημερών απομόνωσης και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Επιστροφή στο σχολείο με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

• Τήρηση της υγιεινής των χεριών.

• Επαρκής αερισμός των χώρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

• Τα υγειονομικά μέτρα θα επανεξεταστούν σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών δεδομένων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση".

