Άλιμος: Έκρηξη με τραυματίες

Έκρηξη σε συνεργείο σκαφών σημειώθηκε στις 09:20 σήμερα στη συμβολή των οδών Παλαιστίνης και Κόρης στον Άλιμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργαζόμενοι.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι τραυματίες είναι ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε σε πιεστικό μηχάνημα καθαρισμού και ακολούθησε πυρκαγιά, η οποία σβήστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Φωτογραφίες: notia.gr

