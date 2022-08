Πολιτική

Τουρισμός - Κικίλιας: Οι αυξημένες εισπράξεις είναι “βάλσαμο” για την οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το ύψος του τζίρου πέραν των προβλέψεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και την προσπάθεια προσέλκυσης Ευρωπαίων για να “ξεχειμωνιάσουν” στην Ελλάδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε την Τετάρτη ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, από τα στενά της Πλάκας, στο κέντρο της Αθήνας, που κατακλύζεται από τουρίστες τους τελευταίους μήνες.

Ο κ. Κικίλιας είπε πως φέτος ο τουρισμός έχει αυξημένα έσοδα και περισσότερους τουρίστες από το 2019, την χρονιά – ρεκόρ για τον τουρισμό, σημειώνοντας πως είναι πολλοί περισσότεροι οι Αμερικάνοι, Βρετανοί, Γάλλοι μέχρι και Τούρκοι, όπως ανέφερε, που επέλεξαν την Ελλάδα για να περάσουν τις διακοπές τους.

«Αναλυτές παραδέχονται πως οι χώρες του νότου, με πρώτη την Ελλάδα, έρχονται να αντιμετωπίσουν με τον τουρισμό, την κρίση στον ενεργειακό τομέα και να ενισχύσουν τις οικονομίες για να ανταπεξέλθει στον δύσκολο χειμώνα», σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού.

Χαρακτήρισε ευνοϊκή συγκυρία για τους τουρίστες από τις ΗΠΑ, που δαπανούν τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο λαό στις διακοπές τους στην Ελλάδα, την ισοτιμία δολαρίου προς ευρώ που είναι 1:1, καθώς όπως ανέφερε «έρχονται στα μαγαζιά και δεν ρωτούν “πόσο κάνει;”», αλλά καταναλώνουν περισσότερο.

«Εκατοντάδες επαγγέλματα κινούνται γύρω από τον τουρισμό, ακόμη και οι κατασκευές, αφού οι νέες επενδύσεις περιστρέφονται γύρω από τον τουρισμό», είπε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ακόμη πως «ζουύμε συγκλονιστικά πράγματα με τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης και με την ενεργειακή κρίση και είμαστε χαρούμενοι που ο τουρισμός είναι το “βάλσαμο” για την οικονομία μας, προσφέροντας στήριξη σε όλους».

Ο Προϋπολογισμός προέβλεπε 15 δις ευρώ από τον τουρισμό φέτος, συνέχισε ο Υπ. Τουρισμού, λέγοντας πως «η εκτίμηση μας είναι πως τα έσοδα θα είναι πάνω από τα 18,2 δις ευρώ του 2019, θα το δούμε στο τέλος της σεζόν το ταμείο».

Σε σχέση με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι φέτος θα υπάρξουν 5.000 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικούς προορισμούς και ότι η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, καθώς από τις 7 Μαρτίου ξεκίνησαν οι πτήσεις με ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ.

Ελπίζουμε η σεζόν να σταματήσει στο τέλος της χρονιάς, είπε, συμπληρώνοντας πως προγραμματίζεται μια σειρά επισκέψεων σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, «για να προβάλλουμε την Ελλάδα και ως προορισμό για να περάσει τον χειμώνα του ένας Ευρωπαίος, κυρίως συνταξιούχος γιατί οι νεότεροι έχουν δουλειές και παιδιά σε σχολεία κτλ, να περάσει σε μια περιοχή της Ελλάδας, από την Ρόδο έως την Κέρκυρα».

Το σχέδιο έχει αφετηρία στην ενεργειακή κρίση και τις απειλές για μειωμένη παροχή φυσικού αερίου, που θα εκτοξεύσει περαιτέρω το κόστος για θέρμανση στην βόρεια Ευρώπη, καθώς και στο γεγονός πως οι συνθήκες είναι σαφώς ηπιότερες στην Ελλάδα.

Ο κ. Κικίλιας είπε ακόμη πως και για τον Σεπτέμβριο είναι πολλές οι κρατήσεις και στα ξενοδοχεία και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών, ενώ σημείωσε πως για τον χειμώνα θα υπάρξουν καμπάνιες για θεματικό τουρισμό, λέγοντας παράλληλα ότι «στόχος είναι να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τα μοναδικά στοιχεία και τις ομορφιές που έχει η χώρα μας και την κάνουν μοναδική στον κόσμο»

Στην εκπομπή μίλησαν ακόμη ιδιοκτήτης και υπεύθυνη λειτουργίας καταστημάτων εστίασης στην Πλάκα, χαρακτηρίζοντας ο μεν την αυξημένη τουριστική κίνηση ως «πρωτόγνωρο φαινόμενο τα τελευταία 40 χρόνια που επιχειρώ στον τουρισμό», η δε τονίζοντας πως «η ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων ανάλογη της αύξησης των τουριστών στην Αθήνα».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Η ιστορία του και οι δηλώσεις του που άφησαν εποχή

“Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι… να φοβάσαι πολύ!”

Ιωάννινα - Ευθανασία στο γαϊδουράκι: “ο τοπικός κτηνίατρος έδωσε ψευδή εικόνα για το ζώο” (βίντεο)