Φορολογικές δηλώσεις: νέα προθεσμία για τα νομικά πρόσωπα

Πότε εκπνέει η καινούρια διορία, για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς επιβάρυνση. Αναλυτικά στοιχεία για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ορίζεται νέα διορία, στην παράταση που δόθηκε χθες για την εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων από νομικά πρόσωπα, αναφέρονται τα εξής:

«Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας της εφαρμογής δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 2021, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αυτών των δηλώσεων και καταβολής του φόρου ή των δύο πρώτων δόσεών του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

Τα νομικά πρόσωπα που μέχρι την 30/8/2022 δεν είχαν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση, μπορούν να την υποβάλουν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022 και ώρα 15:00.

Ο φόρος που θα προκύψει από τις δηλώσεις αυτές, μπορεί να καταβληθεί χωρίς κυρώσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 2/9/2022.

Επισημαίνεται, ότι ο φόρος αυτός πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά μέσω web banking και όχι μέσω κάρτας ή συστήματος πληρωμών IRIS.

Για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που υποβλήθηκαν έως και την 30/8/2022, ο φόρος καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι σήμερα, 31/8/2022.

Επισημαίνεται ότι, εχθές υποβλήθηκαν 98.867 δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και 15.559 δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Συνολικά, μέχρι εχθές, 30/8/2022, οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν σε 6.399.973, ξεπερνώντας το περυσινό ρεκόρ των 6.385.896 δηλώσεων, και οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθαν σε 284.165».

