Life

“5Χ5”: Ο Μάρκος Σεφερλής έρχεται… ανανεωμένος

Για τρίτη σεζόν, ο Μάρκος Σεφερλής, με το ξεχωριστό ταπεραμέντο του, υπόσχεται να “αλλάξει” τα απογεύματα μας στον ΑΝΤ1.

Ποιο ζώο δεν θα αφήνατε να κοιμηθεί στο κρεβάτι σας;

Τι κάνετε πριν πάτε στο πρώτο σας ραντεβού;

Ποιον σούπερ ήρωα θα θέλατε για γείτονα;

Σε ποιο τηλεπαιχνίδι, η πιο απλή ερώτηση μπορεί να κρύβει την πιο απίστευτη απάντηση;

Το «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, επιστρέφει από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 17:30, ανανεωμένο, και υπόσχεται να μας διασκεδάσει, για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Αυτή τη σεζόν, ο Μάρκος κάνει παιχνίδι με όλους! Με οικογένειες, αλλά και με παρέες που αισθάνονται σαν οικογένεια.

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους: «Τι χαρακτηρίζει το 5Χ5».

Οι 45 απάντησαν χιούμορ, οι 32 φαντασία και οι 23 λογική.

Και οι 100, όμως, συμφώνησαν ότι πίσω από κάθε ερώτηση κρύβεται πάντα μια αστεία στιγμή, με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή!

Οι κανόνες απλοί: δύο αντίπαλες ομάδες, από 5 μέλη η κάθε μία, προσπαθούν να μαντέψουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, σε καθημερινές ερωτήσεις.

Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ. Έχοντας το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, εφόσον συνεχίζει τις νίκες της, η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Φέτος, το «5Χ5» επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις σε παίκτες και τηλεθεατές!

Και μην ξεχνάτε… χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:30

#5x5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager / Αρχισυντάκτρια: Αντιγόνη Λουκανίδη

Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης