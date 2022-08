Κοινωνία

Καιρός: Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική (χάρτες)

Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια στη χώρα και σήμερα. Πού και πότε θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια στη χώρα και σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά αλλά και τοπικά σε πεδινές περιοχές, στα ορεινά της Κρήτης, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ενδεχομένως του Ιονίου και των Κυκλάδων. Στην Πίνδο και στα βόρεια ηπειρωτικά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων.

Μεταξύ των περιοχών όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και στα ορεινά τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

