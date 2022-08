Οικονομία

Πόθεν έσχες: Οι αλλαγές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Τι αλλάζει για τους υπόχρεους. Πως θα συλλέγονται τα δικαιολογητικά. Μειώνονται οι κατηγορίες όσων οφείλουν να κάνουν ετησίως την δήλωση.

Λιγότερη ταλαιπωρία για τους υπόχρεους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, φιλοδοξεί να επιτύχει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο από τον Κώστα Τσιάρα και έχει ως αντικείμενο τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του ισχύοντος πλαισίου για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, που αποτελεί μία από τις συστάσεις της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και έχει τεθεί ως ορόσημο για την εκταμίευση ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι βασικότερες αλλαγές

Με βάση το προωθούμενο νομοσχέδιο οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 κατηγορίες υπόχρεων, ενώ οι υπόχρεοι υποβολής απαλάσσονται από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από τράπεζες) καθώς τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώνονται αυτόματα.

Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές στις ποινικές παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το προτεινόμενο νομοσχέδιο «επιλύει τα εξής προβλήματα:

Αποκαθιστά, 'τακτοποιεί' νομοθετικά το υφιστάμενο άτακτο, αποσπασματικό και δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση.

Απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται αυτόματα σε αυτή, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της.

Συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχομένων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) ελεγχομένων υποθέσεων.

Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου.

Αντιμετωπίζει με ορθολογικό τρόπο τις ποινικές παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, «θα πρόκειται για ένα σύγχρονο και εύληπτο νομοθέτημα, θα εκσυγχρονιστεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για τους ελεγχόμενους, θα εξαλειφθούν τα σημερινά φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της συστηματικότερης εποπτείας του ελεγκτικού πλαισίου και θα αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, θα πρόκειται πλέον για μια διαδικασία, αφ’ ενός μεν χωρίς κόπο και απώλεια χρόνου για τους υπόχρεους, αφ’ ετέρου δε με σαφή κατεύθυνση, εποπτεία και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό όργανο».

