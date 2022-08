Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό: Σήμερα στην Ελλάδα η σορός της 19χρονης Θάλειας - Πότε θα γίνει η κηδεία της

Γιατί καθυστέρησε η μεταφορά της σορού της άτυχης ναυτικής δοκίμου. Τα τέσσερα αναπάντητα γιατί της οικογένειας.

Με αεροπλάνο C-130 της Πολεμικής μας Αεροπορίας αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα στο αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης στη Λάρισα, η σορός της άτυχης ναυτικής δοκίμου Θάλειας Κορδαμπάλου, που έφυγε από τη ζωή υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, κατά τη διάρκεια του πρώτου της εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νάπολι, στην Ιταλία, η νεκροψία – νεκροτομή για να αναζητηθούν τα αίτια που έστειλαν στο θάνατο τόσο πρόωρα, την 19χρονη Λαρισαία. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της, ωστόσο θα χρειαστούν μέρες για να ολοκληρωθεί το σύνολο των εξετάσεων, λόγω του χρόνου που χρειάζονται οι τοξικολογικές.

Από το οικογενειακό περιβάλλον της 19χρονης πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, παρά το βαρύ πένθος, αναζητούνται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, μεταξύ αυτών τα εξής:

Για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ να μεταφερθεί από το καράβι σε νοσοκομείο η Θάλεια;

Πόσοι γιατροί και τι ειδικοτήτων (ειδικοί – ειδικευόμενοι) βρίσκονταν πάνω στο καράβι και ποιοι ανέλαβαν την περίθαλψή της;

Εφόσον το καράβι διέθετε ελικοδρόμιο, γιατί δεν αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της σε νοσοκομείο, αλλά παρέμεινε για ημέρες σε αυτό, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της;

Ισχύουν οι πληροφορίες πως ενώ η 19χρονη εμφάνιζε επειδεινούμενη κατάσταση, χρειάστηκε το πλοίο στο οποίο υπηρετούσε, το οποίο είναι γενικής υποστήριξης, να δώσει πετρέλαιο στην φρεγάτα Κανάρης, μία διαδικασία που γίνεται εν πλω, με μειωμένη ταχύτητα και διαρκεί περίπου 3 ώρες, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο ελλιμενισμός στη Νάπολη;

Είναι προφανές πως προέχει το βαρύ πένθος για την οικογένεια της Θάλειας Κορδαμπάλου, της Λάρισας και του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η κηδεία της που θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λάρισα. Ωστόσο, σύντομα θα πρέπει να ανοίξει ο φάκελος της έρευνας ώστε να δοθούν απαντήσεις.

Τροφική δηλητηρίαση;

Η τροφική δηλητηρίαση φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο και εκεί απ’ όπου άρχισαν τα προβλήματα για τη νεαρή κοπέλα που έχασε τη ζωή της μέσα σε λίγες μόλις μέρες από τη στιγμή που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια του -πρώτου εκπαιδευτικού της- ταξιδιού η 19χρονη δόκιμος φέρεται να μοιράστηκε ένα μπέργκερ και ένα μιλκ σέικ με μία φίλη της όταν το πλοίο Προμηθέας έδεσε στην Τυνησία και το πλήρωμα βγήκε στη στεριά για μια μικρή βόλτα και φαγητό. Ωστόσο όταν επέστρεψαν στο καράβι, 15 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Και συμφοιτήτρια της άτυχης Θάλειας έκανε επί περίπου δύο ημέρες πυρετό μέχρι 38 και στη συνέχεια αποθεραπεύτηκε. Η 19χρονη παρουσίασε πυρετό, ένα πρήξιμο στο πόδι, είχε σημάδια ουρολοίμωξης, ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό του πλοίου δεν έχριζε άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο. Έτσι, περίμεναν να φτάσουν στο λιμάνι της Νάπολης της Ιταλίας για να δέσουν και να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις σε νοσοκομείο της πόλης.

