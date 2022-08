Οικονομία

Θεσσαλονίκη - Σμύρνη: απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση από Σεπτέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει άρθρο της τουρκικής εφημερίδας «Χουριέτ» για τα δρομολόγια και την δυνατότητα μεταφοράς και δεκάδων φορτηγών.

Το πλοίο που είναι στην ατζέντα εδώ και δέκα χρόνια, θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του στα μέσα Σεπτεμβρίου, συνδέοντας την Θεσσαλονίκη με την Σμύρνη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η εφημερίδα Χουριέτ, σε πρωτοσέλιδο άρθρο της, αναφέρει πως το πλοίο θα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει 55 φορτηγά και 930 επιβάτες.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως το πλοίο θα εκτελεί ένα δρομολόγιο την βδομάδα και το ταξίδι θα διαρκεί 12-13 ώρες.

Πέραν των προοπτικών που διανοίγονται στον τουριστικό τομέα, η δρομολόγηση του πλοίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά και στις μεταφορές αγαθών, μειώνοντας την ουρά των φορτηγών, τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που έχει γίνει από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλήρως μετασκευασμένο "Smyrna di Levante", που ήταν πλοίο μεταφοράς τρένων, προγραμματίζεται να αποπλέει απόγευμα από τη Σμύρνη για να βρίσκεται το πρωί της επομένης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ανάλογα θα εκτελείται και ο πλους με αναχώρηση από την Θεσσαλονίκη.

Το "Smyrna di Levante", μήκους 160 μέτρων και πλάτους 23 μ., θα μπορεί να μεταφέρει περίπου 55 φορτηγά των 16 μέτρων (ΤIR), 930 επιβάτες ενώ διαθέτει 77 καμπίνες επιβατών με 210 κλίνες. Το πλοίο θα ταξιδεύει με ταχύτητα 18,5-19 κόμβων/ ώρα και το ταξίδι θα διαρκεί 12-13 ώρες.

Η ιδέα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με Σμύρνη, είχε πρωτοαναφερθεί το 2011, αλλά οι συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ ελληνικής και τουρκικής πλευράς «σκόνταφταν» σε μια σειρά από λόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι… να φοβάσαι πολύ!”

Ιωάννινα - Ευθανασία στο γαϊδουράκι: “ο τοπικός κτηνίατρος έδωσε ψευδή εικόνα για το ζώο” (βίντεο)

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Η ιστορία του και οι δηλώσεις του που άφησαν εποχή